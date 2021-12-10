Вредно ли есть снег?

Из чего состоит снег?

Снег — это кристаллизованная вода. Он проходит сквозь атмосферу, прежде чем падает на землю, поэтому может собирать частицы пыли и другие загрязнения в воздухе.

Ученые изучили, что именно содержится в снеге. Так они обнаружили там химические вещества от выхлопных газов автомобилей, бактерии, мочу и стул, старые пестициды, черный углерод (сажу) и другие загрязнители.

Кроме того, количество загрязняющих веществ, которые содержатся в снеге, настолько мало, что съесть всего лишь горсточку — не страшно. Загрязняющие вещества повсюду — в воде, в продуктах питания, в воздухе. Главное — это концентрация и количество съеденного.

Чем опасно поедание снега?

По словам доктора Дженнифер Джонсон, тот, кто съест большое количество снега или снег с большим количеством загрязнений, может заболеть достаточно серьезно. Симптомы будут зависеть от того, что находится в снегу, например, присутствуют ли бактерии или химические вещества.

“Кто-то с проблемами иммунитета более восприимчив к инфекциям и может иметь лихорадку, озноб, рвоту, диарею или необъяснимую потерю веса”, — сказала Джонсон.

“Я читала отчеты о случаях, когда дети подхватывали необычные бактериальные инфекции, которые были обнаружены в окружающей среде и предположительно связаны с поеданием снега с земли”, — говорит Джонсон.

Как перекусить снегом без риска для здоровья

Зачерпните чистый снег любой емкостью. Важно не поднимать снег с земли, а захватить верхнюю часть с сугроба.

Если вы собираетесь растопить снег для питья, пропустите его через фильтр, например, кофейный. Если у вас есть электричество, вы можете вскипятить талый снег. Обязательно используйте самый свежий снег, который только сможете найти, поскольку с течением времени ветер покрывает верхний слой снега грязью.

Также имейте в виду, что первые хлопья снежной бури обычно содержат больше загрязняющих веществ. Позже падающий снег будет более чистым.