Вредно ли есть снег?(9)
Путешественники и альпинисты используют снег как источник питья. Из этого можно было бы сделать вывод, что употреблять снег в пищу безопасно. Так ли это на самом деле? Разбирался сайт Здоровье Mail.Ru.
Из чего состоит снег?
Снег — это кристаллизованная вода. Он проходит сквозь атмосферу, прежде чем падает на землю, поэтому может собирать частицы пыли и другие загрязнения в воздухе.
Ученые изучили, что именно содержится в снеге. Так они обнаружили там химические вещества от выхлопных газов автомобилей, бактерии, мочу и стул, старые пестициды, черный углерод (сажу) и другие загрязнители.
Кроме того, количество загрязняющих веществ, которые содержатся в снеге, настолько мало, что съесть всего лишь горсточку — не страшно. Загрязняющие вещества повсюду — в воде, в продуктах питания, в воздухе. Главное — это концентрация и количество съеденного.
Чем опасно поедание снега?
По словам доктора Дженнифер Джонсон, тот, кто съест большое количество снега или снег с большим количеством загрязнений, может заболеть достаточно серьезно. Симптомы будут зависеть от того, что находится в снегу, например, присутствуют ли бактерии или химические вещества.
“Кто-то с проблемами иммунитета более восприимчив к инфекциям и может иметь лихорадку, озноб, рвоту, диарею или необъяснимую потерю веса”, — сказала Джонсон.
Как перекусить снегом без риска для здоровья
Зачерпните чистый снег любой емкостью. Важно не поднимать снег с земли, а захватить верхнюю часть с сугроба.
Если вы собираетесь растопить снег для питья, пропустите его через фильтр, например, кофейный. Если у вас есть электричество, вы можете вскипятить талый снег. Обязательно используйте самый свежий снег, который только сможете найти, поскольку с течением времени ветер покрывает верхний слой снега грязью.
Также имейте в виду, что первые хлопья снежной бури обычно содержат больше загрязняющих веществ. Позже падающий снег будет более чистым.
При этом свежевыпавший снег — в течение первой половины дня после снегопада - содержит меньше бактерий, чем снег, пролежавший два дня. Кроме того, при более низких температурах снег содержит меньше бактерий.
Уровень загрязнения снега варьируется в зависимости от местоположения, наличия ветра во время снегопада и других факторов окружающей среды. Результаты исследований показывают, что в сельской местности снег чище.
И конечно, не ешьте снег другого цвета, кроме белого, а также тот, что лежит возле дорог.
Так спасать ли ребенка от поедания снега?
Не стоит волноваться, если ваш малыш съел горсть свежевыпавшего снега. Для большинства людей небольшое количество свежего снега вряд ли вызовет серьезные проблемы.
Но все же людям со слабым иммунитетом и очень маленьким детям следует быть более осторожными.