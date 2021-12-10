Виноградные косточки оказались эффективны против старения и рака

Международная команда ученых из Китая и США изучила воздействие на организм мышей вещества процианидина С1 (PCC1), содержащегося в виноградных косточках. Выяснилось, что оно оказывает омолаживающий эффект, а именно — уничтожает стареющие клетки, не затрагивая при этом здоровые.

В ходе исследования ученые провели несколько экспериментов с разными группами мышей. В первом случае раз в неделю специалисты вводили раствор процианидина С1 одной группе 2-летних мышей (70 лет по человеческим меркам), а другой группе того же возраста кололи обычный физраствор. В итоге подопытные из первой группы прожили на 64,2% дольше мышей из второй группы. Также выяснилось, что вещество PCC1 благотворно влияет и на организм молодых животных — те, кому вводили раствор PCC1, оказались намного выносливее остальных.

Но и на этом ученые не остановились. Они решили проверить, как вещество из виноградных косточек будет влиять на раковые клетки. Одну группу больных мышей лечили комбинацией РСС1 и препарата для химиотерапии митоксантрона, а вторая группа получала только митоксантрон.

Теперь ученым предстоит более детальное изучение свойств процианидина С1. Они уверены, что вещество из виноградных косточек может стать основой для противовозрастной терапии и лечения рака.