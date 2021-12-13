Беременная женщина все ноги стерла в поисках лекарства, которое пропало из эстонских аптек из-за перебоев в поставках

В середине сентября беременная Мари (ее фамилия редакции известна) поняла, что у нее осталась только одна таблетка Rennie — безрецептурного лекарства от изжоги. В аптеке торгового центра в Тарту фармацевт сказала, что Rennie нет и заменить его другим безрецептурным средством не представляется возможным.

“Во всех аптеках центра Тарту таблетки Rennie были распроданы. Оставалось надеяться, что они найдутся где-нибудь в микрорайонах”, — говорит Мари. В э-аптеках та же ситуация: лекарств нет. В системе значилось, что в одной из аптек Аннелинна есть одна упаковка, однако к следующему утру и она была продана.

С дефицитом лекарств в последние годы столкнулись многие жители Эстонии. Так в чём же дело?