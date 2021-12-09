У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его жены Кэрри родилась дочь

Девочка родилась в четверг, 9 декабря 2021 года, в одной из лондонских больниц.

“И у мамы, и у дочери все хорошо. Пара хотела бы поблагодарить блестящую бригаду NHS, которая вела беременность и роды, за всю их заботу и поддержку”, — заявила их пресс-секретарь.

У пары, поженившейся в мае этого года, также есть сын Уилфред, который родился в апреле 2020 года.

Жена премьер-министра Кэрри Джонсон объявила о своей очередной беременности в “Инстаграме” в июле 2021 года, а также сообщила, что несколькими месяцами ранее у нее случился выкидыш.

Для Бориса Джонсона новорожденная девочка стала как минимум седьмым ребенком. Джонсон неоднократно отказывался говорить, сколько именно у него детей, однако в интервью американскому каналу Эн-би-си в сентябре 2021 года он заявил, что у него их шесть.

У премьера Великобритании четверо взрослых детей от его второй жены, адвоката Марины Уилер. Пара развелась в 2020 году после 25 лет брака.

В первом браке с Аллегрой Мостин-Оуэн, который продлился шесть лет с 1987 по 1993 год, детей не было.

У Джонсона также есть как минимум еще один ребенок от внебрачных отношений.

С Кэрри Саймондс, его нынешней женой, которая на 23 года младше 57-летнего Бориса Джонсона, он познакомился еще в 2012 году. Они начали встречаться в 2018, когда Борис Джонсон и Марина Уилер объявили, что уже давно не живут друг с другом и находятся в процессе развода.

По-прежнему популярный Джонсон переживает очередной сложный период: накануне ему пришлось отвечать в парламенте на резкую критику депутатов, разгневанных сообщениями о рождественской вечеринке, прошедшей на Даунинг-стрит 18 декабря прошлого года, в разгар зимнего локдауна. В СМИ появилось видео, на котором сотрудница аппарата Джонсона со смехом отвечает на вопросы о вечеринке.



