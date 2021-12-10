Бригитте Сюзанне Хунт: аксессуары и одежда должны сочетаться между собой
За прекрасной внешностью Бригитте Сюзанне стоит как ее осведомленность о тенденциях в мире моды, так и ее фокус, направленный на сохранение здоровья и поддержание формы. Как поклонница различных видов спорта и танцев, она любит быть активной и в то же время следить за результатами своей физической нагрузки. Так что последние пять лет Бригитте Сюзанне использует смарт-часы как на тренировках, так и занимаясь обычными делами, чтобы отслеживать показатели своего здоровья.
«Чаще всего я слежу за количеством ежедневных шагов, но также смотрю и среднюю частоту сердцебиения, уровень стресса, расход калорий и другую информацию, которую я могу измерить, занимаясь различными видами спорта», - описывает она. «Например, во время бега мне нравится измерять свой темп – то есть сколько времени мне нужно, чтобы преодолеть каждый километр. А катаясь на роликах, я хочу знать, какое расстояние проехала».
Если раньше Бригитте Сюзанне использовала смарт-часы скорее во время занятий спортом, то сегодня она рада, что новые модели одинаково подходят как для спортивной дорожки, так и для праздничной одежды. «Раньше у моих смарт-часов был обычный резиновый ремешок, который, к сожалению, не сочетается с красивыми платьями или юбками и праздничной одеждой. Однако дресс-код для меня означает, что аксессуары должны быть из той же категории, что и одежда», - поясняет она.
Так что теперь новые смарт-часы Huawei Watch GT 3 каждый день украшают запястье Бригитте Сюзанне, чей элегантный вид соответствует повседневной и праздничной одежде стильной женщины, и при этом это устройство гораздо функциональнее для спорта, чем предыдущие модели.
«Мне нравится быть в курсе показателей своего здоровья – будь то сон, стресс или спортивные достижения», - объясняет Бригитте Сюзанне. «Но это подразумевает, что я должна иметь возможность постоянно измерять свои данные, даже когда я не занимаюсь спортом. Но если я выбираю разную одежду, то раньше для использования смарт-часов преградой служило то, что элегантный наряд и спортивные часы не подходят друг другу. Теперь же у меня есть женственные и элегантные смарт-часы, которые можно носить с обычной одеждой или на тренировках».
Хотя Бригитте Сюзанне особенно очарована внешним видом новых смарт-часов Huawei и возможность подстроить часы под свой стиль, она также высоко ценит время их автономной работы, которого хватает практически на неделю после зарядки. Также она попробовала различные возможности новых технологий – например, оценку качества сна, мониторинг уровня кислорода в крови и измерения уровня стресса, и из этих функций выбрала подходящие для себя.
«Например, я решила, что, хотя можно получать всевозможные оповещения на часах, я все же отключила их, чтобы больше сосредотачиваться на текущем моменте и жить немного спокойнее», - описывает Бригитте Сюзанне. В то же время она знает, что при желании всегда можно просмотреть полученные часами уведомления, а также рекомендует другим найти способы и необходимые технические решения, которые помогут в достижении позитивного настроя и блестящей формы.