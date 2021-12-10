Бригитте Сюзанне Хунт: аксессуары и одежда должны сочетаться между собой

За прекрасной внешностью Бригитте Сюзанне стоит как ее осведомленность о тенденциях в мире моды, так и ее фокус, направленный на сохранение здоровья и поддержание формы. Как поклонница различных видов спорта и танцев, она любит быть активной и в то же время следить за результатами своей физической нагрузки. Так что последние пять лет Бригитте Сюзанне использует смарт-часы как на тренировках, так и занимаясь обычными делами, чтобы отслеживать показатели своего здоровья.

«Чаще всего я слежу за количеством ежедневных шагов, но также смотрю и среднюю частоту сердцебиения, уровень стресса, расход калорий и другую информацию, которую я могу измерить, занимаясь различными видами спорта», - описывает она. «Например, во время бега мне нравится измерять свой темп – то есть сколько времени мне нужно, чтобы преодолеть каждый километр. А катаясь на роликах, я хочу знать, какое расстояние проехала».

Если раньше Бригитте Сюзанне использовала смарт-часы скорее во время занятий спортом, то сегодня она рада, что новые модели одинаково подходят как для спортивной дорожки, так и для праздничной одежды. «Раньше у моих смарт-часов был обычный резиновый ремешок, который, к сожалению, не сочетается с красивыми платьями или юбками и праздничной одеждой. Однако дресс-код для меня означает, что аксессуары должны быть из той же категории, что и одежда», - поясняет она.

Так что теперь новые смарт-часы Huawei Watch GT 3 каждый день украшают запястье Бригитте Сюзанне, чей элегантный вид соответствует повседневной и праздничной одежде стильной женщины, и при этом это устройство гораздо функциональнее для спорта, чем предыдущие модели.