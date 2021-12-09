ФОТО И ВИДЕО | Эстонская сказочница, музыкант и антрополог Полина Черкасова: "У меня есть истории, во время которых слушатели плачут. И мужчины тоже"

В школе я больше занималась учебой, немного играла в театральных постановках. Историй в то время почти не писала. Но познакомилась с музыкой. Начала с пианино. Потом забросила его. Это не мой инструмент. Чуть позже, примерно с 12 лет, заинтересовалась духовыми инструментами. Сама нашла преподавателя и со временем увлеклась стариной музыкой. Мне повезло учиться в студии старинной музыки Vaikuse Muusika Stuudio, что была в Старом городе. Там вели занятия преподаватели, которые первыми в Эстонии начали изучать старинную музыку, они сами играли ее. Там мне понравилось отношение к музыке, потому что они было не таким, как в классических музыкальных школах. Я впервые поняла, что музыка — это не про ноты. Музыка — это слух, чутьё, это что у тебя в голове, в душе. Нам на кассету записывали композицию, которую мы должны были со слуха выучить. Обучение велось так, как когда-то оно происходило до изобретения нотной грамотности — живым путём. 1000 лет музыкальные произведения передавались на слух. От мастера к ученику. Я начала играть на разных инструментах, появилась смелость брать новый инструмент в руки и изучать его. Если ты знаешь, что такое ритм, гармония, то ты можешь легко его освоить.