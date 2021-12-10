Как вирусные заболевания тренируют детский иммунитет? Объясняет фармацевт из Эстонии
По словам фармацевта Тырваской центральной аптеки Benu Вирге Сокк, маленькие дети как правило быстрее заболевают вирусными заболеваниями, потому что их иммунная система еще находится на стадии развития — то есть по мере роста ребенка она знакомится с различными вирусными носителями, благодаря чему становится все менее восприимчивой к вирусам. “Помимо иммунной системы, которая только знакомится с вирусами, само поведение маленьких детей в соответствии их возраста также играет свою роль — они, как правило, не соблюдают дистанцию, забывают прикрывать рот при чихании и кашле, кладут игрушки в рот и не тщательно моют руки”, — перечисляет аптекарь те факторы, которые способствуют распространению вирусов.
Поэтому, по словам фармацевта, невозможно полностью предотвратить и сберечь ребенка от вирусных заболеваний. “Неизбежно, но для развития иммунной системы ребенка необходимо некоторое соприкосновение с вирусами. В большинстве случаев по мере роста ребенка заболеваемость снижается”, — поясняет она, добавляя, что можно снизить заболеваемость, если ребенка не отправляют в более крупный коллектив — детский сад или дневной центр. “Разнообразное питание и полноценный сон важны для поддержки иммунной системы. Детей нужно с самого малого возраста учить правильно мыть руки, а также правильно прикрывать рот и нос при чихании и кашле”, — делится фармацевт советами о профилактике заболеваний.
Лучшие средства от насморка — пар и раствор морской соли
По словам аптекаря, распаривание и полоскание носа раствором морской соли хорошо подходят в качестве смягчающих средств при насморке для маленьких детей. “При необходимости, на гайморову пазуха можно поместить согревающий мешочек с солью или сделать горчичную ванну для ног, но только в том случае, если у ребенка нет температуры”, — подчеркивает Сокк и рекомендует для облегчения дыхание в ночное время использовать клеящиеся на одежду пластыри от насморка. “В случае насморка важно высмаркиваться до конца, а если ребенок еще не умеет это делать, то следует использовать назальный аспиратор”, — рекомендует Сокк.
Кроме того, фармацевт напоминает, что следует избегать чрезмерного высмаркивания и длительного приема лекарств от насморка, содержащих средства, снимающих заложенность носа. “Эти препараты можно использовать не более пяти дней, но наиболее предпочтительным средством для смягчения насморка по-прежнему является раствор морской соли”, — объясняет Сокк.
Сухой и влажный кашель требуют разного подхода
И в случае кашля первое средство, рекомендованное фармацевтом — это пар. “Если у ребенка сухой кашель и не отходит мокрота, то можно использовать сиропы для разжижения мокроты. Но важно следить за тем, что если мокрота уже отходит, то сироп больше давать нельзя, потому что маленький ребенок не может откашливать очень жидкую мокроту. Также нельзя использовать разжижители мокроты для младенцев”, — обучает Сокк. “Также очень помогают смягчить кашель ванночки для ног и согревающие мази — например, можно наносить гусиный жир на грудь и подошвы ног. Однако следует помнить, что разогревающие процедуры следует использовать только в том случае, если у ребенка нет температуры”, — подчеркивает Сокк и добавляет, что важно обеспечить больного ребенка достаточным количеством жидкости — для чего сгодятся вода, сок и чай. Главное, чтобы ребенок согласился пить.
Если насморк или кашель длятся уже более недели и нет признаков выздоровления, или же если заболеванию сопутствует высокая температура, которая держится более трех дней, то, как советует аптекарь, следует обратиться к врачу.