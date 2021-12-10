Как вирусные заболевания тренируют детский иммунитет? Объясняет фармацевт из Эстонии

По словам фармацевта Тырваской центральной аптеки Benu Вирге Сокк, маленькие дети как правило быстрее заболевают вирусными заболеваниями, потому что их иммунная система еще находится на стадии развития — то есть по мере роста ребенка она знакомится с различными вирусными носителями, благодаря чему становится все менее восприимчивой к вирусам. “Помимо иммунной системы, которая только знакомится с вирусами, само поведение маленьких детей в соответствии их возраста также играет свою роль — они, как правило, не соблюдают дистанцию, забывают прикрывать рот при чихании и кашле, кладут игрушки в рот и не тщательно моют руки”, — перечисляет аптекарь те факторы, которые способствуют распространению вирусов.

Поэтому, по словам фармацевта, невозможно полностью предотвратить и сберечь ребенка от вирусных заболеваний. “Неизбежно, но для развития иммунной системы ребенка необходимо некоторое соприкосновение с вирусами. В большинстве случаев по мере роста ребенка заболеваемость снижается”, — поясняет она, добавляя, что можно снизить заболеваемость, если ребенка не отправляют в более крупный коллектив — детский сад или дневной центр. “Разнообразное питание и полноценный сон важны для поддержки иммунной системы. Детей нужно с самого малого возраста учить правильно мыть руки, а также правильно прикрывать рот и нос при чихании и кашле”, — делится фармацевт советами о профилактике заболеваний.

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