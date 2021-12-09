Ученые узнали, какой шоколад поднимает настроение

Всего 30 грамм 85-процентного темного шоколада в день действительно способны поднять настроение, подтвердили ученые из Южной Кореи.

Темный шоколад уже давно известен своими способностями улучшать настроение, говорят исследователи в своей работе. Однако точными данными о том, насколько эффективно действует тот или иной сорт шоколада, ученые не располагали.

В новой работе исследователи сравнили действие на организм шоколада с 70 и 85 процентами содержания какао. 46 участников эксперимента съедали по 30 граммов того или иного шоколада в день, а в другие дни не употребляли сладостей. Затем они сдавали анализы и заполняли анкету о самочувствии и настроении.

Как оказалось, 85-процентный шоколад действительно поднимал настроение участникам эксперимента, а разнообразие полезных микробов в кишечнике у них было выше. Таких результатов не наблюдалось у тех, кто ел шоколад с 70-процентным содержанием какао или не ел сладостей вообще.

Ученые считают, что позитивное влияние горького шоколада связано именно с его влиянием на микробиом кишечника.

Исследователи также напомнили, что шоколад с высоким содержанием какао более полезен еще и потому, что содержит меньше сахара, жира и других добавок, таких как красители и пальмовое масло.

Какао богато клетчаткой, железом и “фитохимическими веществами” - мощными химическими соединениями, содержащимися в растениях, которые, поддерживают иммунную систему и снижают риск таких заболеваний, как рак, деменция, артрит, сердечные заболевания и инсульт.