Ученые узнали, какой шоколад поднимает настроение
Многие из нас тянутся к шоколаду, чтобы «заесть» стресс и поднять настроение. Исследователи доказали, что этот «лайфхак» действительно работает, но только с определенным шоколадом, пишет сайт Новости Mail.Ru.
Всего 30 грамм 85-процентного темного шоколада в день действительно способны поднять настроение, подтвердили ученые из Южной Кореи.
Темный шоколад уже давно известен своими способностями улучшать настроение, говорят исследователи в своей работе. Однако точными данными о том, насколько эффективно действует тот или иной сорт шоколада, ученые не располагали.
В новой работе исследователи сравнили действие на организм шоколада с 70 и 85 процентами содержания какао. 46 участников эксперимента съедали по 30 граммов того или иного шоколада в день, а в другие дни не употребляли сладостей. Затем они сдавали анализы и заполняли анкету о самочувствии и настроении.
Как оказалось, 85-процентный шоколад действительно поднимал настроение участникам эксперимента, а разнообразие полезных микробов в кишечнике у них было выше. Таких результатов не наблюдалось у тех, кто ел шоколад с 70-процентным содержанием какао или не ел сладостей вообще.
Ученые считают, что позитивное влияние горького шоколада связано именно с его влиянием на микробиом кишечника.
Исследователи также напомнили, что шоколад с высоким содержанием какао более полезен еще и потому, что содержит меньше сахара, жира и других добавок, таких как красители и пальмовое масло.
Какао богато клетчаткой, железом и “фитохимическими веществами” - мощными химическими соединениями, содержащимися в растениях, которые, поддерживают иммунную систему и снижают риск таких заболеваний, как рак, деменция, артрит, сердечные заболевания и инсульт.