К чему приводит дисбаланс "хороших" и "плохих" жиров в детском рационе? Объясняет консультант по питанию из Эстонии

Кроме того, не стоит чрезмерно увлекаться сладостями и хлебобулочными изделиями, так как это способно привести к переизбытку жиров и насыщенных жирных кислот в организме. В хлебобулочных изделиях, сладостях, мороженом и полуфабрикатах можно найти трансжирные кислоты как искусственного, так и натурального происхождения. Они приводят к повышению уровня холестерина, а также увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Однако основой всему является разностороннее питание, и поэтому в домашней еде также стоит чередовать жиры как животного, так и растительного происхождения. Перед тем как дать ребенку одну порцию зерновой каши или овощного пюре массой 100-150 граммов, в нее вполне можно добавить примерно одну чайную ложку обычного или растительного масла. Помимо остальной пользы, такая добавка повысит пищевую ценность порции пищи, что особенно важно при кормлении детей, страдающих от анорексии или недостаточного веса.

При потреблении жиров важно понимать различие между хорошими и плохими жирами. Существуют насыщенные жиры животного происхождения, а также моно- и полиненасыщенные жиры растительного происхождения. Как правило, животных жиров мы в любом случае потребляем достаточно много. А вот растительные жиры, которые наш организм самостоятельно не производит, нам стоит осознанно добавлять в свое меню, например, используя при приготовлении еды только качественное растительное масло , а также добавляя в йогурт, кашу или салаты различные орехи и семена .

Жирные кислоты поддерживают здоровье сердца и глаз младенца, и они являются незаменимым компонентом, необходимым для развития тканей и мозга. Без них организм как взрослого человека, так и ребенка не может усваивать необходимые витамины A, D, E и K. Если ребенок не получает достаточно витамина D, у него может развиться рахит, то есть нарушение обмена веществ. Нехватка жиров может приводить к перепадам настроения, нехватке энергии, а также сухости кожи, ногтей и волос.

Особое внимание необходимо обращать на то, получает ли ребенок из еды достаточное количество жирных кислот омега-3, так как данные кислоты активно участвуют в процессах роста и регулировании жизнедеятельности.

Жирные кислоты омега-3 вместе с жирными кислотами омега-6 входят в число незаменимых жирных кислот. Незаменимыми они являются потому, что наш организм получает их только через еду. Жирные кислоты омега-6 содержатся, например, в зерновых культурах и изготовленных из них маслах, в грибах и орехах, особенно в семенах и масле подсолнуха, а также в мясных изделиях, так как многие животные выращиваются на зерновом корме. А вот жирные кислоты омега-3 присутствуют в нашем питании в значительно меньшем количестве. Жирные кислоты омега-3 в обилии содержатся в жирной рыбе, такой как лосось и сельдь, а также в морепродуктах и молочных изделиях. Растительным источником данных жиров являются семена льна и чиа, а также грецкие орехи и орехи пекан.

Еще более важно следить за балансом данных двух жиров — в идеале их соотношение должно составлять 1:1. К сожалению, большинству людей делать этого не удается, и в их меню преобладает омега-6. Такой крен в отношении жирных кислот приводит к большей подверженности нашего организма различным воспалениям и болезням. Многие исследования показали, что регулярное потребление омега-3 уменьшает аллергии, и что дефицит омега-3 во время беременности может способствовать развитию аллергий у ребенка.

Как убедиться, что ребенок получает из еды достаточное количество хороших жирных кислот?

Ребенку в возрасте до трех лет на килограмм веса требуется почти в 3 раза больше важных жирных кислот, чем взрослому, и поэтому основой всего является разнообразное и здоровое питание. Если при приготовлении еды вы используете качественные растительные масла, регулярно даете ребенку жирную рыбу, орехи и семена, при этом не кормите его сверх меры конфетами и мясом, то ребенок будет получать из еды необходимые для роста и развития организма жирные кислоты.

В случае анорексии или избирательного питания может помочь рыбий жир, пищевые добавки с омега-3, а также молочная смесь, которую можно давать ребенку в соответствии с рекомендациями детского врача или семейной сестры. Нередко в составе детской смеси можно найти и рапсовое масло, богатое обеими полезными жирными кислотами — как омега-3, так и омега-6.

Данная статья написана в сотрудничестве с Aptaclub.