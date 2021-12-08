Эстонский стилист Женя Фокин — о праздничной моде: “Если на женщине платье с пайетками, то…”

“Особенно в нашем климате, например, зимняя куртка по-прежнему является защитой от холода, и нет смысла акцентировать внимание на том, как хорошо она сидит на талии или подходит по плечам. Я всегда рекомендую, чтобы такой выбор строился на простом принципе — одежда позволяет двигаться и ее удобно носить. У нас и так хватает неловких ситуаций в жизни — нет смысла усложнять их, выбирая неудобную одежду”, — объясняет Фокин, который говорит, что такое модное направление получило большое вдохновение именно от развития технологий и растущей функциональности новых смарт-решений.

Если смотреть на текущие общие тенденции, то, по словам Фокина, основное внимание уделяется повседневным привычкам и медленному потреблению, где рутина и спокойный темп получают признание, и не считаются более чем-то обидным. “Скорее, это внимание к любимым для каждого человека предметам и акцент на том, чтобы носить вещи изнутри наружу — то есть надевать их не для других, а для себя так, чтобы одежда была в то же время удобной, хорошей, теплой и функциональной”, — описывает он смещение фокуса с постоянно обновляющейся быстрой моды к более прагматичной.

Чтобы поделиться вдохновением для предстоящих праздников, Фокин взял на себя задачу объединить праздничный и классический стиль с более спортивным внешним видом и современными функциональными технологиями. Моделями для этого выступят школьный консультант Табасалуской гимназии и известный контент-мейкер Лийз Велскер, и модель Карл-Леннарт Мери — они продемонстрируют с помощью выбранных Фокиным стилей, как найти что-то подходящее и отвечающее любому вкусу к предстоящим праздникам, и при этом остаться верными своим ежедневно используемым высокотехнологичным аксессуарам. Автор стильных кадров — фотограф индустрии моды Кертин Вассер.

По словам известного и признанного стилиста Жени Фокина, самый модный тренд сегодня — это т.н. медленная мода. “Текущая ситуация в мире моды ясно свидетельствует об акценте на вневременность, качество и мастерство. Если раньше напряженно ожидали чего-то новенького, то сегодня дизайнеры отказались от сезонности и делают коллекции подходящими для всего года. В то же время много вдохновения черпают из технологий, где каждый новый гаджет старается предложить одновременно как решение для все большего числа задач, так и соответствие потребностям пользователя”, — описывает Фокин.

Решите, на чем сосредоточить внимание



По словам стилиста, важно найти фокус как на повседневной, так и на более праздничной одежде и аксессуарах. “Например, понятно, что если на мужчине рубашка с эффектным принтом, то сочетать ее с брюками со стрелками и с клетчатым рисунком не получится. Или, если у женщины платье с пайетками, то уже не стоит добавлять много украшений. При выборе аксессуаров важно создать единое целое и оставить достаточно места для игры”, — поясняет Женя Фокин, добавляя, что важно убедиться в соответствии образа поставленной цели.

“На вопрос, можно ли для аксессуаров использовать металлы двух разных цветов — таких как серебро и золото — ответ будет положительным. Но, в конце концов, все зависит от того, где находится центр внимания — на шее, на руке или на ушах”, — говорит Фокин.

Внешний вид определяет настроение



“Я часто спрашиваю на мастер-классах по моде, какой цвет нравится людям, и обычно перечисляют всевозможные цвета. А потом я смотрю на зал, а там сидят люди, в основном одетые в черное. На самом деле стоит задуматься о том, что и цвет, и сама одежда во многом определяют настроение человека”, — отмечает стилист.

При выборе разной одежды и стилей для Лийз и Карла он исходил из того, что речь идет о ярких личностях, а также из того, что одежда будет сочетаться с привычкой пользователей ежедневно использовать различные гаджеты — в том числе часы, а также, чтобы в одежде было бы больше разных цветов.

“И в предстоящие праздники обязательно стоит надеть что-нибудь, что поможет создать приподнятое настроение. Для женщин пайетки — всегда надежный выбор, а для мужчин — пиджак или футболка с ярким принтом”, — перечисляет классический набор для праздничного дня Фокин.

Настроение от материалов



По словам стилиста, праздничное настроение помогают создавать не только яркие ткани, но и бархат, который несет с собой роскошь и праздничное величие. “Материалы и их качество, безусловно, играют важную роль. Например, поскольку мужчины обычно не хотят часто ходить в магазин, то хорошо, когда их праздничная одежда сделана из классических кашемира и мохера”, — говорит Фокин, указывая на выбранный Карлом-Леннартом лук, автором которого выступила мастер мира моды Катрин Кульдма и ее торговый знак Amanjeda.

“Женщинам, и особенно тем, кто предпочитает одежду, которая в целом подходит для повседневной офисной работы или занятий с детьми, определенно следует максимально использовать праздники и эффективно показать свою женственность в одежде”, — поясняет он выбор Лийз, которая обычно предпочитает спортивную одежду, но на сей раз примеряющую элегантное платье и шикарные брючные костюмы.

Фокин подчеркивает, что при выборе одежды в итоге важно оставлять достаточно места для определенной игры. “Не бывает однозначно правильного или неправильного выбора — все зависит от человека. Один и тот же вариант одежды кому-то не подойдет абсолютно, а другой уже завтра готов выйти в ней в свет. Лучше меньше переживать о мнении окружающих и больше сосредотачиваться на себе”, — подчеркивает Фокин фокус стиля грядущих праздников.