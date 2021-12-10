КОНКУРС | Ищем самое трогательное письмо Деду Морозу! Поделись своим новогодним посланием и выиграй подарочную карту в GoldTime на 100 евро!

Как поучаствовать в конкурсе:

До 16 декабря пришлите фотографию письма Деду Морозу на адрес fotokonkurss@ekspressmeedia.ee. Это может быть письмо вашего ребенка, либо ваше письмо, которое вы написали в детстве, а, может быть, ваш ребенок уже давно вырос, но у вас сохранилось его детское письмо.

В теме письма укажите “Письмо Деду Морозу”. Не забудьте также указать имя и фамилию того, кто написал это письмо.

Расскажите историю этого письма: кто его написал и в каком году — может быть у вас сохранились письма ваших прабабушек и прадедушек, которые они писали в детстве Деду Морозу, а, может быть, в этом году ваш ребенок попросил у Дедушки Мороза какой-то необычный и неожиданный подарок?

После 16 декабря мы объявим голосование у нас на сайте, победитель которого получит новогодний подарок от Jana и RusDelfi — подарочную карту в GoldTime на 100 евро!



Присылайте свое письмо и историю о нем на адрес fotokonkurss@ekspressmeedia.ee









