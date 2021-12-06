Кяролин, чудом найденная живой на болоте Пяэскюла, за день собрала деньги на беговые протезы: "Это был не тупик, а начало нового пути"

“В день второго адвента прошло два года с момента моего исчезновения, когда после недели поисков волонтеры Хейно и Керстин нашли меня в болоте Пяэскюла”, — написала в воскресенье чудом спасенная два года назад Кяролин Лехт на своей странице в социальных сетях. К своему посту девушка добавила просьбу о помощи.

А именно, Кяролин рассказала, что собирает деньги на покупку беговых протезов. “Я могла бы сказать, что у меня все в порядке и я чувствую себя хорошо, но на то, чтобы примириться с ситуацией, ушло больше времени, чем я думала — учитывая, что из-за обморожения я потеряла ноги ниже колена и большую часть пальцев. Вот почему мне иногда трудно открыться и рассказать свою историю”, — написала девушка, которая уже больше года ходит с протезами.

“Я довольно быстро научилась заново ходить и теперь чувствую себя с протезами достаточно уверенно, но все равно стараюсь каждый день практиковаться и улучшать свои навыки. Это нужно мне в том числе и для поиска работы. Я уже пыталась найти работу, которая бы мне нравилась и была по силам, но пока мне не удалось это сделать”.

Кяролин также всячески старается улучшить подвижность рук. “Я рисую, раскрашиваю, делаю серьги, иногда пишу красками. Наш дом похож на художественный лагерь — в каждом углу по незаконченному рисунку”, — смеется она.

Однако есть одно занятие, которое ей пока недоступно — это бег. “Я часто бегала трусцой до несчастного случая, и когда я думаю об этом, то понимаю, что в те моменты чувствовала себя свободной и счастливой”.

Однако для бега нужны совершенно другие протезы, их конструкция отличается от тех, которые подходят для ходьбы. “Помимо бега, с ними я могла бы также прыгать, подниматься и спускаться с горки или по лестнице и делать другие совершенно обычные движения, которые в настоящее время для меня недоступны”.