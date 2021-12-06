ПОДКАСТ | Почему кефир на ночь — это вредно? Чем "грешат" в питании жители Эстонии? Как похудеть на 25 кг за 5 месяцев: личный опыт

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- Катрин, у тебя большой опыт работы нутрициологом. Ты, наверное, знаешь, чем чаще всего грешат в питании жители Эстонии?

- Самое первое, чем все грешат — это миф про кефир на ночь. Его до сих пор все очень любят пить и не понимают, к каким проблемам это может привести. Это, наверное, самая распространенная история. Вторая ошибка очень многих людей — вестись на уловки маркетинга. В Эстонии очень часто маркетинг направлен именно на ЗОЖ и правильное питание. И клиенты по незнанию и неопытности приходят в магазин и очень часто попадаются на эти уловки “фитнес-продуктов”, которые на самом деле таковыми не являются.

- А почему все-таки кефир на ночь — это не совсем хорошая история?

- Кефир — это молочный продукт, в котором содержится большое количество молочного сахара, то есть лактозы. И вечером, когда мы выпиваем кефир, уровень сахара в крови поднимается и также поднимается инсулин — гормон, который разносит сахар по нашим клеткам. И в этот момент, во-первых, нарушается качество сна, а во-вторых, нарушается выработка гормона, которая происходит именно ночью и именно ночью этот гормон восстанавливает наш организм и способствует выводу жидкости, усвоению белка. В целом этот гормон — спасатель для нашего тела. И когда мы выпиваем на ночь кефир, из-за того, что этот гормон не вырабатывается в ночное время суток, мы начинаем отекать. То есть у нас начинает происходить задержка жидкости в организме. И именно поэтому многие женщины потом жалуются на то, что вес не уходит. И, конечно же, ухудшается качество сна, и тут мы сразу ставим крест на хорошем весе.

- Скоро Рождество и Новый год и, конечно же, много еды. Что ты думаешь о такой традиционной рождественской еде, как кровяные колбаски с тушеной капустой?