ПОДКАСТ | Почему кефир на ночь — это вредно? Чем "грешат" в питании жители Эстонии? Как похудеть на 25 кг за 5 месяцев: личный опыт
Катрин Савченко — профессиональный нутрициолог, выпускница Лондонского колледжа красоты LCBT и Московской школы превентивной медицины PreventAge. В новом выпуске подкаста “По душам” Катрин, которая специализируется на вопросах здоровья кожи и anti-age, рассказала ведущим Арине Дмитриевой и Андрею Данило о секретах правильного питания и о том, каких продуктов стоит опасаться, чтобы оставаться в идеальной форме. А Андрей, которому под руководством Катрин удалось сбросить целых 25 килограммов, поделился секретами своего похудения.
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- Катрин, у тебя большой опыт работы нутрициологом. Ты, наверное, знаешь, чем чаще всего грешат в питании жители Эстонии?
- Самое первое, чем все грешат — это миф про кефир на ночь. Его до сих пор все очень любят пить и не понимают, к каким проблемам это может привести. Это, наверное, самая распространенная история. Вторая ошибка очень многих людей — вестись на уловки маркетинга. В Эстонии очень часто маркетинг направлен именно на ЗОЖ и правильное питание. И клиенты по незнанию и неопытности приходят в магазин и очень часто попадаются на эти уловки “фитнес-продуктов”, которые на самом деле таковыми не являются.
- А почему все-таки кефир на ночь — это не совсем хорошая история?
- Кефир — это молочный продукт, в котором содержится большое количество молочного сахара, то есть лактозы. И вечером, когда мы выпиваем кефир, уровень сахара в крови поднимается и также поднимается инсулин — гормон, который разносит сахар по нашим клеткам. И в этот момент, во-первых, нарушается качество сна, а во-вторых, нарушается выработка гормона, которая происходит именно ночью и именно ночью этот гормон восстанавливает наш организм и способствует выводу жидкости, усвоению белка. В целом этот гормон — спасатель для нашего тела. И когда мы выпиваем на ночь кефир, из-за того, что этот гормон не вырабатывается в ночное время суток, мы начинаем отекать. То есть у нас начинает происходить задержка жидкости в организме. И именно поэтому многие женщины потом жалуются на то, что вес не уходит. И, конечно же, ухудшается качество сна, и тут мы сразу ставим крест на хорошем весе.
- Скоро Рождество и Новый год и, конечно же, много еды. Что ты думаешь о такой традиционной рождественской еде, как кровяные колбаски с тушеной капустой?
- Во-первых, я должна сказать, что это моя любимая декабрьская еда! Квашеная капуста — это безумно полезный продукт. Это ферментированный продукт, который благотворно влияет на здоровье нашего желудочно-кишечного тракта, также это высокое количество витамина “С”. Единственное, если вы покупаете квашеную капусту в магазине, важно следить за тем, чтобы там не было добавленного сахара.
Минус кровяных колбасок в том, что туда добавляется перловка и в них содержится большое количество животных жиров. И это сочетание ухудшает усвоение и негативно влияет не только на вес, но и в целом на здоровье нашего организма. Но добавляя к ним квашеную капусту, мы в общем-то этот процесс улучшаем за счет того, то с ферментированным продуктом пища усваивается гораздо легче.
Кто такой нутрициолог и чем он отличается от диетолога, с какими проблемами может помочь нутрициолог, с какими запросами чаще всего приходят клиенты, от каких продуктов стоит отказаться, а к каким стоит присмотреться — слушайте в полной версии нашего подкаста ниже.
Чтобы послушать подкаст, нажмите розовую кнопку с белой стрелкой:
Содержание подкаста:
01:15 — Кто такой нутрициолог и чем он отличается от диетолога?
04:15 — Как определить грамотного нутрициолога?
07:54 — Чем “грешат” местные жители Эстонии?
10:24 — Почему пить кефир на ночь вредно?
13:20 — Рождественская еда: квашеная капуста с кровяными колбасками — хорошо или плохо? Что насчет пипаркока?
18:43 — Мясная фитнес-продукция — маркетинг или действительно хороший продукт?
21:54 — Что хуже: кефир или молоко?
21:33 — Почему кто-то ест все и не толстеет, а кто-то видит плюс на весах после одной съеденной шоколадки?
29:22 — Как вычислить свой оптимальный вес?
31:09 — Что для Андрея было самым сложным в процессе похудения?
33:53 — Неудачный опыт с диетами
36:03 — Подростки и лишний вес
38:31 — Как часто приходится готовить? Мультиварка — реальное спасение.
42:44 — Как поддерживать свою форму? Булки — самый главный соблазн.
44:21 — Советы Катрин и Андрея нашим слушателям.
Если у вас остались вопросы к нутрициологу или вы хотели бы стать героем нашего подкаста, пишите нам на адрес ajakirijana@ekspressmeedia.ee.