Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Овен. В период с 6 по 12 число Овнам нужно будет много сил, которые они могут направить в работу или в любовь. Если в работе и финансовой сфере стоит быть осторожнее, то в любви сейчас все средства хороши. Звезды помогут Овнам произвести впечатление на любого человека, но важно еще и удержать на себе это внимание. Тут уже потребуется нечто большее, чем юмор, харизма и обаяние.

Телец. Тельцам придется активизироваться в той сфере, которая наиболее проблемна и требует больше всего усилий. Например, если на работе много долгов по проектам, стоит отложить на потом все развлечения. Получить все желаемое Тельцы смогут при помощи самовнушения. Закон притяжения будет работать для Тельцов, поскольку их звездные покровители находятся в идеальном положении. Исключение составляет суббота. В этот день лучше как можно меньше работать и больше отдыхать, развлекаться, заниматься чем-то спокойным и созидательным.

Близнецы. Близнецы в период с 6 по 12 декабря смогут стать успешнее, богаче, лучше во всех смыслах. Для начала им необходимо избавиться от ограничивающих убеждений. Если люди этого знака будут говорить себе “у меня не получится” или “я этого не достоин”, то удача обойдет их стороной. Пришла пора включаться в работу и думать о будущем и настоящем. Если не оглядываться назад, все текущие неурядицы довольно быстро себя исчерпают. Это будет очень продуктивная и насыщенная неделя. Для поднятия настроения можно нарядить елку, ведь праздники не за горами.