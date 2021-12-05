Красота и здоровье
05.12.2021, 18:31

Какое растение эстонцы веками считали самым эффективным средством от кашля?

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и чем оно так полезно?
Кристель Вибасте
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Чай из исландского лишайника имеет настолько горький вкус, что даже мед его не подсластит
Foto: Dieter Hopf / imageBROKER.com / Global Look Press

Вы помните из книги “Муфта, Полботинка и Моховая Борода”, как Полботинка простудился и Моховая Борода приготовил ему спасительный духовитый чай из лосиного мха со своей бороды? Биологи сразу же заметили бы связь между заголовком и Моховой бородой: что за лосиный мох? В целебных свойствах необычного растения разбирался журнал “Мой дом”.

То, что эстонцы веками считали самым эффективным источником чая от кашля, вовсе не лекарственное растение и вообще не растение. “Лосиный мох”, из которого делают чай от кашля, это даже не мох, просто лишайник. А носит он название исландской цетрарии.

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