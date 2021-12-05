Какое растение эстонцы веками считали самым эффективным средством от кашля?

Чай из исландского лишайника имеет настолько горький вкус, что даже мед его не подсластит

Вы помните из книги “Муфта, Полботинка и Моховая Борода”, как Полботинка простудился и Моховая Борода приготовил ему спасительный духовитый чай из лосиного мха со своей бороды? Биологи сразу же заметили бы связь между заголовком и Моховой бородой: что за лосиный мох? В целебных свойствах необычного растения разбирался журнал “Мой дом”.