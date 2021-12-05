“Стать гномиком может каждый”. Как жители Эстонии дарят рождественское чудо тем, кто в этом нуждается

Составление списков, сбор, распределение, развоз подарков и коммуникация с “гномиками“ — это большая работа, которая занимает много времени и которую совершенно безвозмездно выполняют волонтеры организации — люди, у которых тоже есть своя семья, работа, зачастую даже не одна, и те же заботы и рождественские приготовления, что и у каждого из нас. А среди “гномиков” можно встретить и местных бизнесменов, и обычных жителей Эстонии, и даже семьи, которые сами в свое время вышли из кризисной ситуации благодаря помощи MTÜ Südamete Soojus и теперь хотят передавать эстафету добра дальше. Некоторые “гномики” не пропускают ни одной акции и участвуют в ней из года в год. Причем не только семьями, но и целыми предприятиями, как, например, давний партнер MTÜ Südamete Soojus завод Eastman.