“Стать гномиком может каждый”. Как жители Эстонии дарят рождественское чудо тем, кто в этом нуждается
Вот уже пять лет накануне Рождества и Нового года сотрудники и волонтеры MTÜ Südamete soojus работают гномиками для детей, оставшихся без попечения родителей и семей в сложных ситуациях. Все началось с идеи порадовать ребят подшефного детского дома Lootus в Силламяэ, с которым волонтеры организации сотрудничают уже 8 лет. Они поддерживают ребят и после выпуска, являются для них своего рода менторами и стараются радовать подарками каждый год не только малышей, но и тех, кто уже вырос и начал самостоятельный путь.
По мнению представителей благотворительной организации MTÜ Südamete Soojus Анны Рехема и Виктории Ерофеевой, несмотря на то, что подарки воспитанникам детских домов остаются спорной темой и финансовая помощь со стороны государства для таких ребят выделяется, большая часть из них не получает на праздник достойных и личных подарков. Поэтому акция “Гномики” стала ежегодной и с каждым годом становится все более популярной, а список детишек, которые без сторонней помощи могут остаться без рождественских и новогодних подарков, растет. В этом году в списках акции рекордное количество детей — 260. Кроме воспитанников и выпускников “Лоотуса”, подарков ждут подопечные общества помощи инвалидам в Кивиыли и организации “Особый мир”, дети из ВИЧ-позитивных семей и семей, оказавшихся в кризисной ситуации.
“До многих из этих людей другим часто нет дела, — объясняет руководитель благотворительной организации MTÜ Südamete Soojus Анна Рехема. — Поэтому мы наметили для себе конкретно тех людей, которые действительно нуждаются в этой помощи, нуждаются в рождественском чуде, и помогаем им адресно”.
В группе организации “Тепло сердец” на сегодняшний момент состоит более 2600 человек — целое население курортного городка Усть-Нарвы. По словам представителя MTÜ Südamete Soojus Виктории Ерофеевой, в этом году первые списки подарков “разошлись” за два дня — люди буквально расхватывают возможность порадовать детей, у которых часто очень простые потребности — машинка, пластилин, шахматы или школьные принадлежности.
Составление списков, сбор, распределение, развоз подарков и коммуникация с “гномиками“ — это большая работа, которая занимает много времени и которую совершенно безвозмездно выполняют волонтеры организации — люди, у которых тоже есть своя семья, работа, зачастую даже не одна, и те же заботы и рождественские приготовления, что и у каждого из нас. А среди “гномиков” можно встретить и местных бизнесменов, и обычных жителей Эстонии, и даже семьи, которые сами в свое время вышли из кризисной ситуации благодаря помощи MTÜ Südamete Soojus и теперь хотят передавать эстафету добра дальше. Некоторые “гномики” не пропускают ни одной акции и участвуют в ней из года в год. Причем не только семьями, но и целыми предприятиями, как, например, давний партнер MTÜ Südamete Soojus завод Eastman.
Сейчас в списках еще остались несколько детей, нуждающихся во внимании добрых гномиков. Присоединиться к акции можно в специальной группе MTÜ Südamete Soojus в Facebook ПО ССЫЛКЕ.
Также вы можете сделать пожертвование на счет MTÜ Südamete Soojus с пометкой “Gnomiki 2021”:
Mittetulundusühing Heategevusfond Südamete Soojus
LVH EE097700771005794006
Все собранные средства пойдут на рождественские и новогодние подарки для нуждающихся.
Больше информации о проектах и акциях MTÜ Südamete Soojus также можно найти на сайте www.sydametesoojus.ee.