Игры не для девочек? Как в индустрии гейминга борются с сексизмом

Одна из крупнейших американских компаний по разработке онлайн- и видеоигр Activision Blizzard летом этого года оказалась в центре внимания. И не потому, что создатель “World of Warcraft“ представил новый сенсационный продукт, — шумиху вызвал судебный иск в связи с сексуальными домогательствами и дискриминацией женщин в этой компании. Список обвинений длинный: от сексистских комментариев, приставаний на рабочем месте и шуток на тему сексуального насилия до неравенства в зарплатах и ограничений в карьерном росте для сотрудниц.

Критика не умолкает до сих пор. Руководство компании упрекают в том, что оно годами культивирует мачизм и предпринимает мало мер для улучшения трудового климата. Под онлайн-петицией, размещенной в ноябре и требующей снятия с должности главы компании Бобби Котика, уже подписались почти две тысячи сотрудников и подрядчиков.

“Детально описанное в судебном иске токсичное поведение — всего лишь одно из проявлений хронической проблемы, существующей в игровой индустрии”, — констатирует Рене Гиттенс из Международной ассоциации разработчиков игр (IGDA) в ответ на запрос DW. Эта неправительственная организация уже более двух десятилетий защищает права работников игровой индустрии по всему миру.

Мачизм на рабочем месте

Activision Blizzard — резонансный, но далеко не единственный случай. Год назад обвинения в харассманте звучали в адрес французской компании Ubisoft. Поэтому вопрос о структурных причинах, которые благоприятствуют такому поведению, закономерен. До сих пор рабочие коллективы компаний игрового сектора преимущественно мужские. О токсичной для женщин атмосфере, преобладающей в Кремниевой долине, не раз писали в СМИ.

“Многие связывают домогательства с распространенной в игровых компаниях “культурой братанов” или с тем, что там много мужчин. Не думаю, что это так”, — считает Аннели Бирнат (Annelie Biernat), продукт-менеджер в берлинской компании по изданию игр Wooga.