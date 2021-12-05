Вредно ли есть яйца каждый день?(7)
Яйца — отличный компонент здорового и сбалансированного питания. Помимо белка, они также содержат витамины D, A, B2, B12, фолиевую кислоту и йод, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.
Почему яйца полезны?
- Прилив энергии. В среднем в одном яйце содержится 6 грамм насыщающего белка, поэтому прием пищи, включающий в себя яйца, дает необходимую дозу продолжительной энергии в течение рабочего дня или изнурительной тренировки.
- “Комбинация белков и жиров, которые относительно медленно перевариваются по сравнению с углеводами, в сочетании с B12, который содержится в яйцах, помогает обеспечить стабильный запас энергии в течение нескольких часов после их употребления”, - говорит Шон Оллт, тренер по питанию.
- Поддержка иммунной системы. Яйца насыщают организм разнообразными питательными веществами, что помогает нашей иммунной системе бороться с различными заболеваниями.
Яйца также богаты селеном — мощным антиоксидантом, обладающим противовоспалительным действием, благодаря ему снижается потребность вовлекать в борьбу иммунную систему.
- Улучшение когнитивного здоровья. Некоторые из питательных веществ, содержащихся в яйцах, играют важную роль в поддержании состояния вашего мозга.
Например, холин и омега-3 — питательные вещества, необходимые для структуры и функционирования мозга.
Кроме того, яйца содержат 46% рекомендуемой дневной нормы витамина B12.
“Низкое потребление B12 может привести к плохой памяти, мании, слабоумию и даже психозу”, — говорит Пол Клейбрук, сертифицированный диетолог. Другими словами, употребление яиц в пищу также играет роль в поддержании психического здоровья.
- Кожа и волосы будут вам благодарны. Яйца являются достойным источником как белка, так и биотина — витамина группы В, которые способствуют росту волос.
Также яйца богаты антиоксидантами — они борются со свободными радикалами, которые вызывают повреждение клеток, вызывая признаки старения.
- Вам будет легче похудеть. Уточним: омлет на завтрак каждое утро не означает, что вы гарантированно сбросите несколько килограмм. Тем не менее яйца сыграют роль в поддержке ваших усилий по снижению веса — в зависимости от того, как вы их готовите и с чем едите.
Многочисленные исследования показали, что люди, которые едят яйца на завтрак (включая желтки), не только чувствуют себя более сытыми, но и потребляют меньше калорий во время поздних приемов пищи.
Яйца можно употреблять как часть здоровой и сбалансированной диеты, но лучше готовить их без добавления соли или жира. Например, вареные или пашот, без добавления соли, омлет без масла и с использованием нежирного молока вместо сливок. А вот при жарке яиц содержание жира в них увеличивается примерно на 50%.
Основная опасность: яйца и холестерин
Исследования показывают, что яйца постоянно повышают уровень ЛПВП, “хорошего” холестерина. Более того, одно исследование показало, что яйца не влияют на уровень холестерина ЛПНП у 70% людей. У остальных 30%, называемых гиперреагентами, наблюдалось лишь небольшое повышение холестерина ЛПНП.
“Было проведено несколько исследований, которые показали связь между потреблением яиц и общим уровнем холестерина, однако ни одно исследование не показало повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей”, — объясняет Шон Оллт.
“Если вы страдаете диабетом и беспокоитесь о возможных негативных последствиях употребления яиц, ограничьте их потребление до шести штук в неделю или меньше. Однако я всегда рекомендую проконсультироваться с лечащим врачом, — добавляет Оллт. — Если в остальном вы здоровы, яйца не представляют опасности”.
Так можно ли переходить на яичную диету?
Эксперты сходятся во мнении, что нет ничего страшного в том, чтобы есть яйца каждый день при отсутствии сердечных заболеваний или диабета.
Если терапевт или медицинский работник посоветовал вам следить за уровнем холестерина, вашим приоритетом должно быть сокращение количества насыщенных жиров в рационе.
В особенных случаях рекомендуется консультация со специалистом.