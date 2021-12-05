Вредно ли есть яйца каждый день?

Многочисленные исследования показали , что люди, которые едят яйца на завтрак (включая желтки), не только чувствуют себя более сытыми, но и потребляют меньше калорий во время поздних приемов пищи.

«Яйца — это цельная пища, богатая питательными веществами, и источник как белка, так и жиров, — объясняет тренер по питанию Шон Оллт. — Они обеспечивают чувство удовлетворения от еды, и следовательно, помогают контролировать ваше общее суточное потребление калорий».

Кроме того, яйца содержат 46% рекомендуемой дневной нормы витамина B12. “Низкое потребление B12 может привести к плохой памяти, мании, слабоумию и даже психозу”, — говорит Пол Клейбрук, сертифицированный диетолог. Другими словами, употребление яиц в пищу также играет роль в поддержании психического здоровья.

Яйца можно употреблять как часть здоровой и сбалансированной диеты, но лучше готовить их без добавления соли или жира. Например, вареные или пашот, без добавления соли, омлет без масла и с использованием нежирного молока вместо сливок. А вот при жарке яиц содержание жира в них увеличивается примерно на 50%.

Основная опасность: яйца и холестерин

Яйца полны необходимых питательных веществ, но у них плохая репутация в отношении холестерина.



Двумя основными типами холестерина являются липопротеины высокой плотности (ЛПВП) и липопротеины низкой плотности (ЛПНП). ЛПВП известен как “хороший” холестерин, потому что он помогает организму избавиться от холестерина, доставив его в печень. ЛПНП часто называют “плохим” холестерином, потому что он переносит холестерин в артерии, где он может накапливаться в стенках артерий и в конечном итоге привести к атеросклерозу

Исследования показывают, что яйца постоянно повышают уровень ЛПВП, “хорошего” холестерина. Более того, одно исследование показало, что яйца не влияют на уровень холестерина ЛПНП у 70% людей. У остальных 30%, называемых гиперреагентами, наблюдалось лишь небольшое повышение холестерина ЛПНП.

“Было проведено несколько исследований, которые показали связь между потреблением яиц и общим уровнем холестерина, однако ни одно исследование не показало повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей”, — объясняет Шон Оллт.

“Если вы страдаете диабетом и беспокоитесь о возможных негативных последствиях употребления яиц, ограничьте их потребление до шести штук в неделю или меньше. Однако я всегда рекомендую проконсультироваться с лечащим врачом, — добавляет Оллт. — Если в остальном вы здоровы, яйца не представляют опасности”.

Так можно ли переходить на яичную диету?

Эксперты сходятся во мнении, что нет ничего страшного в том, чтобы есть яйца каждый день при отсутствии сердечных заболеваний или диабета.

Если терапевт или медицинский работник посоветовал вам следить за уровнем холестерина, вашим приоритетом должно быть сокращение количества насыщенных жиров в рационе.

В особенных случаях рекомендуется консультация со специалистом.