"Женщина — это благородное и свободное человеческое существо". Талибы издали указ о правах женщин

Документ состоит из шести пунктов, регулирующих браки и частную собственность женщин. “Женщина — это не собственность, а благородное и свободное человеческое существо; никто не может отдать её кому-либо в обмен на мир или прекращение вражды”, — говорится в указе.

Новые правила запрещают насильно выдавать вдов замуж, которые теперь также имеют право вступить в наследство и владеть “фиксированной долей в собственности мужа, детей, отца и родственников”. Помимо этого, документ требует от местных властей информировать население о правах женщин, а министерство информации и культуры будет распространять информационные материалы для “предотвращения продолжающегося угнетения”.

“Министерству хаджа и религиозных дел поручено донести до богословов, что им необходимо рассказывать людям о правах женщин. Надо проповедовать, что угнетение женщин и отказ им в правах вызовут недовольство Аллаха”, — сказано в документе.

Несмотря на “профеминистские” заявления “Талибана”, многие инициативы группировки для обеспечения прав женщин вызывают вопросы у международного сообщества. Напомним, афганские студентки обязаны носить никаб и учиться отдельно от мужчин. Также афганкам запрещено заниматься спортом, а работницам системы городского хозяйства Кабула нельзя выходить на работу, если их обязанности могут выполнять мужчины.