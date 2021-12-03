Правдива ли история о женщине, которую арестовали за тысячи звонков своему бывшему?(1)
В интернете популярна история об американке, взятой под стражу за невероятную настойчивость: всего за неделю она несколько десятков тысяч раз звонила и отправляла SMS своему экс-бойфренду. Издание "Проверено.Медиа" разбиралось, достоверна ли эта история.
Публикации о крайне настойчивой женщине появляются в СМИ и соцсетях на протяжении последних нескольких лет. Их можно встретить как у пользователей Facebook и Twitter, так и в довольно популярных пабликах во “ВКонтакте”. Историю об аресте девушки, слишком часто звонившей своему бывшему, упоминали и в медиа, например в издании “Дни24” в 2017 году и SMnews в 2020 году.
Несмотря на отличия в изложениях истории, первоисточником этих публикаций с большой долей вероятности послужило сообщение издания World News Daily Report. Автор заметки, опубликованной в июне 2014 года, утверждает: 28-летняя жительница Нью-Мексико Линда Мёрфи была арестована после того, как она излишне активно пыталась связаться со своим бойфрендом Уильямом Райансом. Разрыв после трёх недель отношений якобы был настолько болезненным, что девушка позвонила своему возлюбленному 77 639 раз, а также направила 1937 электронных писем, 41 229 текстовых и 217 голосовых сообщений, а также 647 бумажных писем — и всё это в течение недели. В более поздних пересказах в других источниках количество звонков и сообщений менялось, а имена пропадали, но суть истории оставалась той же.
World News Daily Report — один из многочисленных ресурсов, публикующих шуточные новости. Об этом прямо говорится в дисклеймере, размещённом на сайте издания. Там же отдельно отмечается: “Все герои, появляющиеся в материалах на этом сайте (даже если они похожи на реальных людей), полностью вымышлены, и любое сходство между ними и любыми людьми, живыми, мёртвыми или находящимися в пограничном состоянии, — абсолютное чудо”. Одну из их заметок, посвящённых итальянке, которая родила в 101 год, “Проверено” уже разбирало ранее.
На фото, прикреплённом к публикации World News Daily Report, действительно, чудесным образом появилась девушка, не имеющая никакого отношения к Нью-Мексико в принципе. Это Сьерра Стид из Оклахомы, а фото было сделано в 2010 году, когда она в состоянии алкогольного опьянения пыталась попасть в McDonald’s через окно для выдачи заказов автомобилистам. После выхода статьи о навязчивой девушке из Нью-Мексико Стид даже опубликовала в своём фейсбуке пост о том, что не имеет к этой истории никакого отношения.
В русскоязычных публикациях новость о безумно назойливой американке сопровождается другими портретами, но и они никак не связаны с делами о преследовании бывших. Две фотографии плачущей девушки ещё в 2011 году появлялись в подборке самых смешных снимков преступников (о том, что девушку обвиняли в сталкеринге, не сообщалось). В свою очередь, заметка World News Daily Report была опубликована только три года спустя.
Хотя история об американке и 77 639 звонках за неделю полностью выдумана, подобные события происходили в действительности. Так, в 2002 году РИА “Новости” сообщало об аресте японки Хироко Кобаяси, излишне докучавшей своему женатому любовнику после расставания. Впрочем, усердность этой женщины сильно уступает героине многочисленных публикаций в соцсетях — своему возлюбленному она позвонила “всего” около 1200 раз за полтора месяца. По версии японской полиции, подобные действия нарушают закон о преследовании людей “в любовных целях”, который приняли в 2000 году для защиты звёзд от назойливых поклонников.
Вердикт: сатирические новости (первоисточник факта или утверждения — публикация, носящая шуточный или сатирический характер)