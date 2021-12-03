Правдива ли история о женщине, которую арестовали за тысячи звонков своему бывшему?

Публикации о крайне настойчивой женщине появляются в СМИ и соцсетях на протяжении последних нескольких лет. Их можно встретить как у пользователей Facebook и Twitter, так и в довольно популярных пабликах во “ВКонтакте”. Историю об аресте девушки, слишком часто звонившей своему бывшему, упоминали и в медиа, например в издании “Дни24” в 2017 году и SMnews в 2020 году.

Несмотря на отличия в изложениях истории, первоисточником этих публикаций с большой долей вероятности послужило сообщение издания World News Daily Report. Автор заметки, опубликованной в июне 2014 года, утверждает: 28-летняя жительница Нью-Мексико Линда Мёрфи была арестована после того, как она излишне активно пыталась связаться со своим бойфрендом Уильямом Райансом. Разрыв после трёх недель отношений якобы был настолько болезненным, что девушка позвонила своему возлюбленному 77 639 раз, а также направила 1937 электронных писем, 41 229 текстовых и 217 голосовых сообщений, а также 647 бумажных писем — и всё это в течение недели. В более поздних пересказах в других источниках количество звонков и сообщений менялось, а имена пропадали, но суть истории оставалась той же.

World News Daily Report — один из многочисленных ресурсов, публикующих шуточные новости. Об этом прямо говорится в дисклеймере, размещённом на сайте издания. Там же отдельно отмечается: “Все герои, появляющиеся в материалах на этом сайте (даже если они похожи на реальных людей), полностью вымышлены, и любое сходство между ними и любыми людьми, живыми, мёртвыми или находящимися в пограничном состоянии, — абсолютное чудо”. Одну из их заметок, посвящённых итальянке, которая родила в 101 год, “Проверено” уже разбирало ранее.