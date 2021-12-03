Как выбрать смарт-практичный новогодний подарок?
Поскольку рождественский сезон всегда сопровождается переживанием о подарках в последнюю минуту и связанной с этим паникой, то нередко сделанные подарки могут быть скорее знаком вежливости, нежели чем-то действительно нужным для этого человека. Чтобы найти подарок, который действительно доставит радость, по всему миру распространяется правило выбора подарков, состоящее из четырех принципов, следование которым дает больше шансов сделать получателя по-настоящему счастливым. Посмотрите, какие 4 правила помогут вам выбрать лучший рождественский подарок!
Исходя из пожеланий получателя подарка
Делая подарок и взрослым, и детям, стоит сначала подумать о том, чего на самом деле может желать получатель подарка. Здесь определенно стоит учесть, что это было бы настоящим желанием именно получателя подарка, а не дарителя. Однако и приносящему подарок также стоит оценить, является ли эта мечта сиюминутным желанием или же этот подарок будет по-настоящему долго полезен получателю. Например, любимый сыр, любимая коробка конфет, хорошее вино или крем для тела – всегда хорошее решение, но эти вещи быстро заканчиваются. В то же время желаемый блендер, качественные украшения, наушники или смарт-часы точно прослужат долго, и получатель подарка всегда запомнит этот красивый жест. Конечно, здесь также играют роль возможности и ограничения дарителя, но, если мыслить творчески, всегда есть что-то, что человек действительно хочет получить и что принесло бы ему радость.
Что по-настоящему необходимо?
Второй критерий, по которому следует принимать решения – это, несомненно, вопрос: что действительно необходимо этому человеку? Это может быть что-то, что облегчает повседневную жизнь, учит новым знаниям и навыкам, чтобы сделать следующий важный шаг в жизни, или заменяет сломанный предмет. Иногда это может быть не просто предмет, но и эмоции – например, отдых в спа или вдохновляющий концерт.
Выбор велик, это может быть как большой, так и маленький подарок – в зависимости от возможностей дарителя и его взаимоотношений с тем, кто получит подарок. Также стоит подумать о среде, в которой получатель будет использовать подарок, и о том, что может быть наиболее полезным для человека; или же можно просто спросить, в чем нуждается этот человек и как даритель может внести свой вклад в решение этого вопроса. Потому что, если по договоренности с получателем в подарочном пакете окажется пара зимних ботинок или новый пылесос, который заменит сломанный, то радость определенно будет больше, чем от любого другого менее практичного подарка.
Что человек ежедневно использует
Третий аспект успешной формулы выбора подарка основан на том, что при человеке каждый день или что он носит. Здесь можно рассматривать как одежду, так и аксессуары – будь то элементы одежды или отдельные гаджеты. Например, сегодня не проходит и дня без наушников или смарт-часов, которые являются частью нашей повседневной жизни, как дома, так и на работе. Здесь обязательно следует учитывать вкус и стиль получателя подарка, и не забывать о том, что многие аксессуары – такие как новые смарт-часы Huawei Watch GT 3 – доступны в нескольких моделях как для женщин, так и для мужчин. Это позволяет выполнять сразу несколько целей – то есть в случае дарения смарт-часов означает возможность подарить за раз как функциональные часы, средство связи, эстетический аксессуар для личного повседневного гардероба, так и средство мониторинга своего здоровья.
Что-то для работы ума
В-четвертых, «долгоиграющий» подарок, несомненно, такой, который дает пищу для ума – будь то книга, которая учит новым знаниям и навыкам, или же возможность для чтения развлекательной или учебной литературы, или же прослушивание полезной информации в аудиоформате. Здесь, конечно, снова желательно учитывать привычки получателя, чтобы он мог воспользоваться подарком и порадоваться ему.
Поскольку наша повседневная жизнь становится все более мобильной, то стоит подумать и о том, как сделать подарок в аудиоформате. Например, вы можете удобно загружать книги в свой телефон в виде аудиофайлов и слушать их с помощью новых смарт-часов с через специальные приложения, при этом занимаясь повседневными делами. Последние смарт-часы, такие как Huawei Watch GT 3, прекрасно совместимы с различными устройствами и к тому же при помощи смарт-часов можно управлять прослушиванием музыки прямо со своего запястья.
Также стоит следовать стилю получателя подарка, чтобы выбранные в качестве подарка аудиокниги, платформы для прослушивания или устройства отвечали ли привычкам человека – будь то активный любитель спорта, практикующий медитации или занимающийся постоянным самообразованием. Или же просто выберите такое решение, которое точно подойдет для всех стилей.