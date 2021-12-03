Как выбрать смарт-практичный новогодний подарок?

Поскольку рождественский сезон всегда сопровождается переживанием о подарках в последнюю минуту и ​​связанной с этим паникой, то нередко сделанные подарки могут быть скорее знаком вежливости, нежели чем-то действительно нужным для этого человека. Чтобы найти подарок, который действительно доставит радость, по всему миру распространяется правило выбора подарков, состоящее из четырех принципов, следование которым дает больше шансов сделать получателя по-настоящему счастливым. Посмотрите, какие 4 правила помогут вам выбрать лучший рождественский подарок!

Исходя из пожеланий получателя подарка

Делая подарок и взрослым, и детям, стоит сначала подумать о том, чего на самом деле может желать получатель подарка. Здесь определенно стоит учесть, что это было бы настоящим желанием именно получателя подарка, а не дарителя. Однако и приносящему подарок также стоит оценить, является ли эта мечта сиюминутным желанием или же этот подарок будет по-настоящему долго полезен получателю. Например, любимый сыр, любимая коробка конфет, хорошее вино или крем для тела – всегда хорошее решение, но эти вещи быстро заканчиваются. В то же время желаемый блендер, качественные украшения, наушники или смарт-часы точно прослужат долго, и получатель подарка всегда запомнит этот красивый жест. Конечно, здесь также играют роль возможности и ограничения дарителя, но, если мыслить творчески, всегда есть что-то, что человек действительно хочет получить и что принесло бы ему радость.

Что по-настоящему необходимо?

Второй критерий, по которому следует принимать решения – это, несомненно, вопрос: что действительно необходимо этому человеку? Это может быть что-то, что облегчает повседневную жизнь, учит новым знаниям и навыкам, чтобы сделать следующий важный шаг в жизни, или заменяет сломанный предмет. Иногда это может быть не просто предмет, но и эмоции – например, отдых в спа или вдохновляющий концерт.