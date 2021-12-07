Скандинавская диета: чему стоит поучиться у северных соседей?(4)
Врачи рекомендуют средиземноморскую диету: она снижает риск инфаркта, диабета и даже рака. Но оливки в Эстонии не растут, а вот цены на морепродукты повышаются с каждым годом. Для нашей климатической зоны уместной может быть скандинавская диета. Эту модель питания придумали жители Северной Европы. Исследования показали, что она так же полезна для здоровья, как и средиземноморская, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.
Баттл: север против юга
Скандинавская диета — это модель питания, которая принята в Дании, Норвегии, Исландии, Финляндии и Швеции.
Впервые рекомендации по питанию для северных стран вышли в 1980 году. Правительство выпустило их, чтобы снизить смертность от болезней сердца. Финляндия на тот момент лидировала в мире по этому показателю, поэтому в стране запустили проект “Северная Карелия”, [2] согласно которому культуру питания меняли на государственном уровне. В основу положили традиционный рацион викингов: растительные продукты и жирную рыбу. В 2012 году вышли обновленные рекомендации. [3]
В целом скандинавская диета почти не отличается от средиземноморской. Главное отличие — в том, что скандинавы используют местные продукты, например рапсовое масло вместо оливкового, поскольку рапс легче выращивать в прохладном климате. Рапсовое масло по жирно-кислотному составу похоже на оливковое, поэтому не менее полезно.
Вот принципы скандинавской диеты:
Больше растительных продуктов
Растительные продукты должны составлять большую часть рациона. В первую очередь это местные продукты, которые доступны в любое время года.
- Цельнозерновые: рожь, овес, ячмень, кукуруза, гречиха, полба. В цельном зерне содержатся пищевые волокна — любимая еда полезных микроорганизмов в кишечнике, которые поддерживают иммунитет.
- Бобовые: фасоль, горох, чечевица. Подходят для приготовления супов и пюре, прекрасные источники растительного белка и витаминов.
- Овощи и фрукты. Подойдут продукты, которые традиционно выращивают в северном регионе, — капуста и корнеплоды: морковь, свекла, картофель. Желательно их запекать или отваривать. Нужно использовать сезонные продукты: яблоки, сливы, хурму, мандарины, зелень, в том числе — дикорастущие растения, например, черемшу и щавель.
- Ягоды. Брусника, клюква и черника — ягоды, типичные для скандинавских стран. Полезны малина, смородина, клубника, ежевика. Ягоды содержат клетчатку, витамины и полезные фитохимические соединения.
Больше рыбы — меньше мяса
Исключать мясо не стоит, лучше ограничить его потребление до 1-3 раз в неделю и выбирать нежирные сорта — отваривать или запекать. В другие дни лучше выбирать рыбу — в ней много белка и содержатся незаменимые жиры, витамин D, йод и селен.
В Германии филе селедки даже рекомендуется в качестве завтрака для снятия похмельной головной боли (4). Подходит и постная рыба — минтай, пикша, треска, судак или лещ.
Снижаем жирность
Скандинавы охотно употребляют молочные и кисломолочные продукты: молоко, сыры, йогурты. Вот только выбирают маложирные. Это связано с курсом на снижение животных жиров — в Финляндии этот шаг в совокупности с увеличением доли растительных продуктов помог в 8 раз снизить смертность от болезней сердца.
Полезны кисломолочные продукты — в них содержатся пробиотические бактерии, которые улучшают работу кишечника.
Готовьте дома
Скандинавы любят домашнюю еду, а в Дании даже есть такое понятие, как “хюгге” — в переводе “датское счастье”. Этим понятием обозначают чувство уюта, в том числе и за счет приготовления пищи для себя и близких. Жители северных стран продумывают рецепты и ходят на рынок за свежими продуктами, чтобы порадовать себя вкусными и полезными блюдами.
Какие продукты надо ограничивать
Скандинавская кухня строится на свежих местных продуктах, поэтому переработанной пищи в ней почти нет: сосиски, колбасы и другие мясные деликатесы — редкость. Скандинавская модель питания не исключает сладости, но только при условии, что это — десерт, а не основное блюдо. Прогулка и физнагрузка с лихвой компенсируют это послабление.
Секрет викингов
Нам стоит поучиться у северных соседей не только подходу к рациону, но и в целом их образу жизни: жители северных стран много ходят пешком, даже в зимнее время, любят передвигаться на велосипеде, катаются на лыжах и с удовольствием посещают бассейн. Скандинавы фокусируются на том, к чему у них есть доступ, и максимально используют, будь то рыба холодных морей, капуста или возможность гулять по зимнему лесу.
Источники:
- https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/385953/hen-58-rus.pdf
- https://thl.fi/documents/189940/1496849/north_karelia_project.pdf
- http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf
- https://www.foodnavigator.com/Article/2019/06/17/NPD-trend-tracker-From-a-fishy-hangover-breakfast-to-posh-lotus-root-snacks?page=2#news