Скандинавская диета: чему стоит поучиться у северных соседей?

Исключать мясо не стоит, лучше ограничить его потребление до 1-3 раз в неделю и выбирать нежирные сорта — отваривать или запекать. В другие дни лучше выбирать рыбу — в ней много белка и содержатся незаменимые жиры, витамин D, йод и селен.

Растительные продукты должны составлять большую часть рациона. В первую очередь это местные продукты, которые доступны в любое время года.

В целом скандинавская диета почти не отличается от средиземноморской. Главное отличие — в том, что скандинавы используют местные продукты, например рапсовое масло вместо оливкового, поскольку рапс легче выращивать в прохладном климате. Рапсовое масло по жирно-кислотному составу похоже на оливковое, поэтому не менее полезно.

Впервые рекомендации по питанию для северных стран вышли в 1980 году. Правительство выпустило их, чтобы снизить смертность от болезней сердца. Финляндия на тот момент лидировала в мире по этому показателю, поэтому в стране запустили проект “Северная Карелия”, [2] согласно которому культуру питания меняли на государственном уровне. В основу положили традиционный рацион викингов: растительные продукты и жирную рыбу. В 2012 году вышли обновленные рекомендации. [3]

Скандинавская диета — это модель питания, которая принята в Дании, Норвегии, Исландии, Финляндии и Швеции.

Полезнее жирная рыба холодных морей — лосось и форель. В северных странах эти виды рыб стоят не так дорого и доступны каждому.



В Германии филе селедки даже рекомендуется в качестве завтрака для снятия похмельной головной боли (4). Подходит и постная рыба — минтай, пикша, треска, судак или лещ.

Снижаем жирность

Скандинавы охотно употребляют молочные и кисломолочные продукты: молоко, сыры, йогурты. Вот только выбирают маложирные. Это связано с курсом на снижение животных жиров — в Финляндии этот шаг в совокупности с увеличением доли растительных продуктов помог в 8 раз снизить смертность от болезней сердца.

Полезны кисломолочные продукты — в них содержатся пробиотические бактерии, которые улучшают работу кишечника.

Готовьте дома

Скандинавы любят домашнюю еду, а в Дании даже есть такое понятие, как “хюгге” — в переводе “датское счастье”. Этим понятием обозначают чувство уюта, в том числе и за счет приготовления пищи для себя и близких. Жители северных стран продумывают рецепты и ходят на рынок за свежими продуктами, чтобы порадовать себя вкусными и полезными блюдами.

Какие продукты надо ограничивать

Скандинавская кухня строится на свежих местных продуктах, поэтому переработанной пищи в ней почти нет: сосиски, колбасы и другие мясные деликатесы — редкость. Скандинавская модель питания не исключает сладости, но только при условии, что это — десерт, а не основное блюдо. Прогулка и физнагрузка с лихвой компенсируют это послабление.

Секрет викингов

Нам стоит поучиться у северных соседей не только подходу к рациону, но и в целом их образу жизни: жители северных стран много ходят пешком, даже в зимнее время, любят передвигаться на велосипеде, катаются на лыжах и с удовольствием посещают бассейн. Скандинавы фокусируются на том, к чему у них есть доступ, и максимально используют, будь то рыба холодных морей, капуста или возможность гулять по зимнему лесу.

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