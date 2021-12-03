Сбивать или не сбивать: что делать в случае повышенной температуры

Повышенной считается температура от 37'C и выше. Это важная защитная реакция организма и первый признак, указывающий на то, что иммунная система организма борется с бактериальной, вирусной или какой-то другой инфекцией. Температура, при которой рекомендуется принимать снижающие температуру препараты, начинается с 38,5'C.

Повышенная температура часто сопровождается и другими симптомами, например, головной болью, потерей аппетита, упадком сил или выраженной усталостью, ломотой в костях и мышечными болями. Температура может подняться и в ситуациях, не связанных с болезнью, например, когда режутся зубы, во время менструаций или после посещения бани. Колебания температуры каждый человек ощущает очень индивидуально. В то время как один при небольшом повышении температуры может чувствовать себя хорошо, другой будет ощущать полный упадок сил и желание все время оставаться в постели. Вот какие советы дает фармацевт в случае повышенной температуры.

Пейте много жидкости

Когда организм борется с повышенной температурой, происходит потоотделение - тело охлаждается и выводит из организма все ненужные вещества как с мочой, так и с дыханием. Учитывая то, что из организма усиленно выводится влага, ее необходимо возмещать в достаточном количестве. Для этого можно пить воду, разные чаи, например, с малиной, имбирем, черной смородиной, тысячелистником, ромашкой, липовым цветом, а также горячие напитки. Детям в случае повышенной температуры нежелательно пить воду или травяные чаи, поэтому рекомендуется предложить соки или морсы, которые добавят энергии и обеспечат необходимой жидкостью.

Принимайте медикаменты грамотно