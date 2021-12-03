В Китае отец сам сделал лекарство для умирающего сына

У двухлетнего мальчика по имени Хаоян — синдром Менкеса, редкое генетическое заболевание, при котором в организме нарушен процесс поглощения из пищи и передачи в клетки ионов меди, играющей ключевую роль для развития головного мозга и нервной системы в целом. Болезнь неизлечима, и дети с синдромом Менкеса редко доживают до трехлетнего возраста.

30-летний Сюй Вэй, отец Хаояна, в попытке если не спасти, то хотя бы продлить жизнь мальчика, создал домашнюю лабораторию, в которой производит лекарство для сына. Лаборатория находится в принадлежащем отцу Сюй Вэя спортзале, расположенном в многоэтажном жилом доме в городе Куньмин (провинция Юньнань).

Дело в том, что при нормальных обстоятельствах Сюй Вэй отправился бы с сыном заграницу, в один из специализированных центров, помогающих облегчить симптомы детям с синдромом Менкеса, однако сейчас это невозможно, так как с начала пандемии границы КНР закрыты. Поэтому, говорит Сюй Вэй, у него не осталось иного выбора, как попробовать самостоятельно сделать препарат, отчасти восстанавливающий уровень меди в организме. “У меня не было времени раздумывать, делать это или нет. Это просто должно было быть сделано”, — приводит слова Сюй Вэя AFP.