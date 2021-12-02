Как обеззаразить одноразовую маску? Советы ученых

Они определили, что нагревание хирургической маски в обычной духовке с температурой 70 градусов Цельсия в течение пяти минут убивает более 99,9% вирусов, включая SARS-CoV-2. При этом сама маска не теряет своих защитных качеств и может быть использована еще несколько раз.

Исследователи также протестировали другие методы обеззараживания и выяснили, что не все из них работают так же хорошо. Например, ультрафиолет не так эффективен, потому что он не проникает в складки или щели, характерные для масок. Горячий пар может нарушить структуру маски, сделав ее непригодной. Химические дезинфицирующие средства также могут разрушать материал.

Ученые отметили, что важно не нагревать маску слишком сильно. Уже при 125 градусах Цельсия начинается деформация фильтрующего слоя в масках, а при 160 он плавится.



