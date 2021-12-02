Писательница извинилась перед мужчиной, которого она обвинила в изнасиловании. Он отсидел 16 лет

В своем автобиографическом романе Lucky (“Счастливая”), который вышел в 1999 году, Сиболд в подробностях рассказала о том, как ее изнасиловали в возрасте 18 лет, когда она была студенткой в Сиракузском университете в штате Нью-Йорк, это произошло в 1981 году.

Спустя несколько месяцев после нападения Сиболд увидела человека на улице, в котором узнала своего насильника. Им оказался темнокожий мужчина по имени Энтони Бродуотер, он был арестован.

Хотя во время процедуры опознания преступника Элис Сиболд указала на совершенно другого мужчину из группы подозреваемых, Бродуотера признали виновным на основании ее рассказа и микроскопического анализа волос.

Осужденный провел 16 лет за решеткой и был освобожден в 1998 году (его имя осталось в реестре лиц, совершивших преступления сексуального характера).

22 ноября Энтони Бродуотер был оправдан после повторного рассмотрения дела. Оказалось, что мужчина был осужден на основании недостаточных и теперь признанных несостоятельными форм доказательств.

Во вторник издатель романа “Счастливая” сообщил, что временно прекратит распространение этой книги и вместе с Сиболд “будет решать, как можно обновить это произведение”.

Как обнаружилась ошибка

О том, что Бродуотер стал жертвой судебной ошибки, стало известно во время работы над экранизацией романа “Счастливая”. Несовпадения в общепризнанной версии событий заметил исполнительный продюсер картины Тимоти Мучанте. Его сомнения были настолько серьезными, что он решил нанять частного детектива для расследования этой истории.

“Некоторые аспекты показались мне необычными с точки зрения американской системы уголовного правосудия, — сказал Мучанте в интервью Би-би-си. — В частности, процедура опознания, когда Элис указала не на того человека. Но они все равно отправили [Бродуотера] под суд”.