Писательница извинилась перед мужчиной, которого она обвинила в изнасиловании. Он отсидел 16 лет(14)
Американская писательница Элис Сиболд извинилась за обвинения в изнасиловании, из-за которых ни в чем не повинный человек провел 16 лет за решеткой, пишет Русская служба Би-би-си.
В своем автобиографическом романе Lucky (“Счастливая”), который вышел в 1999 году, Сиболд в подробностях рассказала о том, как ее изнасиловали в возрасте 18 лет, когда она была студенткой в Сиракузском университете в штате Нью-Йорк, это произошло в 1981 году.
Спустя несколько месяцев после нападения Сиболд увидела человека на улице, в котором узнала своего насильника. Им оказался темнокожий мужчина по имени Энтони Бродуотер, он был арестован.
Хотя во время процедуры опознания преступника Элис Сиболд указала на совершенно другого мужчину из группы подозреваемых, Бродуотера признали виновным на основании ее рассказа и микроскопического анализа волос.
Осужденный провел 16 лет за решеткой и был освобожден в 1998 году (его имя осталось в реестре лиц, совершивших преступления сексуального характера).
22 ноября Энтони Бродуотер был оправдан после повторного рассмотрения дела. Оказалось, что мужчина был осужден на основании недостаточных и теперь признанных несостоятельными форм доказательств.
Во вторник издатель романа “Счастливая” сообщил, что временно прекратит распространение этой книги и вместе с Сиболд “будет решать, как можно обновить это произведение”.
Как обнаружилась ошибка
О том, что Бродуотер стал жертвой судебной ошибки, стало известно во время работы над экранизацией романа “Счастливая”. Несовпадения в общепризнанной версии событий заметил исполнительный продюсер картины Тимоти Мучанте. Его сомнения были настолько серьезными, что он решил нанять частного детектива для расследования этой истории.
“Некоторые аспекты показались мне необычными с точки зрения американской системы уголовного правосудия, — сказал Мучанте в интервью Би-би-си. — В частности, процедура опознания, когда Элис указала не на того человека. Но они все равно отправили [Бродуотера] под суд”.
Мучанте объяснил, что говорил о возникших у него сомнениях другим членам съемочной группы, но его заверили, что книгу одобрили юристы. “В июне я перестал работать над картиной, а примерно через неделю после этого связался с частным детективом”, — говорит продюсер. По его словам, буквально через два дня после того, как он нанял независимого расследователя, они оба пришли к выводу, что за изнасилование осудили невинного человека.
Мучанте считает это “невероятной трагедией — и не только в том смысле, что Элис подверглась этому злополучному нападению”. “Это было и метафорическое нападение на Энтони Бродуотера, который 16 лет провел в тюрьме и 23 года после этого присутствовал в реестре лиц, совершивших преступления сексуального характера”.
При этом продюсер говорит, что не может винить в произошедшем 18-летнюю жертву изнасилования, которой была Сиболд. “Я читал извинения Элис, и Энтони повел себя очень благородно и принял их, его за это можно только похвалить. Он очень добрый человек”, — говорит Мучанте.
“Мой насильник никогда не будет найден”
Бродуотер сообщил агентству Associated Press, что узнав о своей реабилитации, он плакал от счастья и облегчения.
Элис Сиболд заявила, что последние восемь лет ее не покидала мысли о том, как такое могло произойти. “Больше всего я сожалею о том, что жизнь, которую вы могли прожить, была несправедливо отнята у вас. Я знаю, что никакие извинения не смогут изменить то, что с вами произошло”, — говорится в ее заявлении.
“Я также должна свыкнуться с мыслью о том, что мой насильник, судя по всему, никогда не будет найден, что возможно, он продолжил насиловать других женщин и конечно, что он никогда не будет отбывать срок в тюрьме, как господин Броудуотер”, — добавила она.
Книга Lucky положила начало писательской карьере Элис Сиболд: по всему миру было продано более миллиона копий этого автобиографического романа.
В 2002 году она написала роман The Lovely Bones (“Милые кости”), по мотивам которого был снят фильм режиссера Питера Джексона, получивший номинацию на “Оскара”.