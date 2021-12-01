“Я не должна была родиться”. Женщина подала в суд на врача, который консультировал ее мать во время беременности

Иви Тумбс страдает от врожденного заболевания - расщепления позвоночника (spina bifida). Этот порок возникает у плода на третьей неделе беременности - происходит неполное закрытие нервной трубки в не полностью сформированном спинном мозге. Бывают разные формы расщепления позвоночника.

Семья потратила миллионы долларов на лечение Иви. Она занимается конным спортом, а на своей странице в Инстаграме Тумбс делится своими успехами в спорте и показывает, через какие процедуры регулярно проходит в связи с болезнью.

Иви считает свое рождение ошибкой. “Я не должна была родиться”, - цитируют ее СМИ. Когда ее мать планировала беременность и консультировалась с врачом, тот не посоветовал ей принимать фолиевую кислоту, чтоб снизить риск развития патологий. Врач сказал, что это вовсе не обязательно, если женщина правильно питалась.

Адвокат Сьюзен Родуэй заявила, что врач должен покрыть все расходы на лечение истицы, так как если бы он рассказал, что необходимо принимать фолиевую кислоту перед зачатием, то мать Иви отложила бы беременность, и у нее мог родиться другой, здоровый ребенок.

Врач Филип Митчелл отрицает свою вину и утверждает, что дал матери Иви Тумбс разумный совет. Его адвокат заявил, что Митчелл всегда советует будущим матерям принимать фолиевую кислоту, но если они соблюдают принципы правильного питания, то он не видит необходимости дополнительно назначать препарат.

Иви Тумбс тренируется для участия в Паралимпиаде. Спортсменка надеется, что сумеет принять участие в соревнованиях.

Фолиевая кислота (витамин B9) необходима для развития кровеносной и иммунной систем. Прием этого витамина во время беременности снижает риск развития дефектов нервной трубки плода. ВОЗ рекомендует беременным женщинам принимать добавки фолиевой кислоты во время беременности и в течение первых трех месяцев после родов. Также витамин назначают женщинам с момента планирования беременности.