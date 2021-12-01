ФОТО | На парфюмерном вечере в Комнате ароматов Kaubamaja рассказали, какой парфюм сейчас в моде

В отделе товаров красоты Kaubamaja Ilumaailm еще в 2019 году открылась Комната ароматов, где представлены нишевые парфюмерные бренды. Если вначале тем было всего 5-6 брендов духов, то теперь их число выросло почти до 60. После обновления отдела Ilumaailm Комната ароматов теперь имеет площадь в 50 квадратных метров, где можно найти множество известных и эксклюзивных парфюмерных брендов.

Парфюмерный эксперт Кай Лайдла рассказала, что обычай наносить на себя ароматы был еще в древние времена в Риме, Египте и Греции. В то время парфюм был в форме масла, к которому добавлялись цветы и древесная смола.

По словам эксперта, ароматы каждого периода времени отражают то, что происходит в обществе. Например, у многих сухие, сильные и терпкие ароматы из 70–80-х ассоциируются с чем-то для пожилых дам — возможно именно потому, что их мамы и бабушки носили в то время как раз такие ароматы.

В 90-е преобладали ясный и минималистичные ароматы. Кай Лайдла говорит, что это связано с распространением наркотиков и эпидемией ВИЧ: “Чтобы противостоять тьме и болезням, люди жаждали чего-то светлого и чистого, что нашло отражение и в духах”.

В последнее десятилетие в фокусе оказались гурманские духи, которые воссоздают и имитируют запахи еды — шоколада и карамели. Вся подобная сладость — будто лекарство от депрессивного периода времени, считает Лайдла.

“Появляется все больше одиноких людей, модель семьи меняется, люди все дольше остаются без пары. Гурманские ароматы — как утешительная еда, создают чувство защищенности и напоминают о лучших временах”, — говорит эксперт. Отсюда и популярность ванильных ароматов — он напоминает людям о доме и семье, о молоке матери и комфорте.