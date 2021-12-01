Исследование: мамы маленьких детей чувствуют усталость уже с утра(3)
День еще только начался, а мамы уже без сил — такие результаты показал новый опрос, проведенный среди около двух тысяч мам, чьим детям меньше шести лет, пишет сайт Дети Mail.Ru со ссылкой на moms.com. В том, что они чувствуют усталость прямо с утра, признались две из каждых трех участниц опроса.
Цель опроса состояла в том, чтобы глубже разобраться в причинах родительской усталости. 62% мам сообщили, что ощущают психологическое давление тех далеких от реальности ожиданий, которые предъявляет им общество.
Почти половина (47%) мам призналась, что им часто требуется чужая похвала и поддержка, чтобы окружающие подтвердили, что они хорошие родители и все делают правильно.
28% мам сообщили, что постоянно ощущают — общество оценивает, как они воспитывают своих детей. При этом то, как представлено материнство в масс-медиа, как правило, очень далеко от реальности, отмечают участницы опроса.
Если судить по кино и журналам, быть матерью очень легко — однако 73% респонденток признались, что материнство оказалось самым тяжелым периодом их жизни.