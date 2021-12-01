Исследование: мамы маленьких детей чувствуют усталость уже с утра

День еще только начался, а мамы уже без сил — такие результаты показал новый опрос, проведенный среди около двух тысяч мам, чьим детям меньше шести лет, пишет сайт Дети Mail.Ru со ссылкой на moms.com. В том, что они чувствуют усталость прямо с утра, признались две из каждых трех участниц опроса.