Большой гороскоп: что звезды обещают нам в декабре 2021?

Овен. Овны в декабре будут достаточно продуктивными, но не в попытках стать богаче материально, а в любовной сфере. Одиноким людям этого знака звезды помогут найти вторую половинку быстрее, правда, спешка в этом плане совершенно не уместна. Также стоит отметить, что ожидается резкая смена настроения ближе к середине месяца. Это время, когда важно держать себя в руках и быть осторожнее в общении с токсичными людьми.

Этот день будет очень благоприятным, ведь 21 числа произойдет сразу два важных события. День зимнего солнцестояния важен тем, что он подарит нам внутреннюю гармонию и веру в лучшее. В момент максимума потока Урсиды многих из нас ждет просветление, осознание чего-то крайне важного.

14 и 15 числа звездный поток под названием Геминиды будет максимально активным. Нас ждет красивое “световое шоу”. Астрологи напоминают о том, что эти два дня также входят в число дней силы декабря. Радиант потока находится в созвездии Близнецов, так что в эти дни можно загадывать желания в любви и творчестве.

Марс в Знаке Стрельца чувствует себя просто замечательно. Вся энергия красной планеты пойдет на защиту наших убеждений, идеалов и жизненных принципов. Все мы 13 декабря станем немного смелее. Сам день перехода будет ярким и позитивным, подталкивающим нас к доброте и попыткам помочь нуждающимся.

Это идеальный день для обучения и духовных практик. 12.12 многие из нас получат большой заряд позитива от числа 3, которое будет управлять этим миром. Материальная составляющая отойдет на второй план. На первый выйдут дружба, любовь, доброта.

Ретроградный Нептун приносил нам много проблем, но в первый день зимы они уйдут прочь. Речь идет о плохом настроении и неприятных воспоминаниях. Многим людям наконец удастся стать более самостоятельными, продуктивными и мотивированными. Конец года отлично подходит для активности в делах и работе.

Телец. У Тельцов наступает благоприятное время для финансовой активности. Больше всего везти им будет именно в этой сфере. Если удача в деньгах и работе не придет, значит, нужно будет приложить усилия, чтобы расчистить себе путь к успеху. В любви Тельцы могут стать уязвимыми. Не исключено, что вторая половинка захочет добиться своего путем манипуляций и хитрости. Если это будет слишком очевидно, стоит сказать об этом, но не начинать скандалов.

Близнецы. Близнецам уже в первые дни декабря стоит попробовать избавиться от негативных мыслей. Если этого не сделать, удача может отвернуться от них. Также возможны некоторые проблемы со здоровьем. В начале декабря полезно как можно меньше общаться с токсичными людьми. Также эксперты рекомендуют Близнецам не менять далеко идущие планы. Лучше сосредоточиться на настоящем времени и текущих проблемах и задачах. Астрологи напоминают этим людям, что судьба — не дело случая, а результат выбора. В конце 2021 года нужно поступать по совести.

Рак. Ракам стоит заняться своим здоровьем. Это не значит, что у них есть проблемы. Это лишь значит, что проблемы могут появиться, если в декабре потакать своим вредным привычкам, не заботиться о теле и психическом состоянии. Правильное питание - важнейший компонент счастья в декабре, ведь оно благотворно влияет на энергетику человека. В декабре нужно меняться изнутри, медленно, но верно становясь лучшей версией себя. Ракам как воздух необходима уверенность в себе, потому что поддержки от окружающих ждать не стоит.