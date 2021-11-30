Эстонский мужчина назвал удивительную деталь, которая важнее всего в женской внешности: "Это трудно изменить"

“Конечно, мне нравится, когда женщина выглядит здоровой, красивой и ухоженной, — пишет Теэт. — В то же время мне кажется, что женщины часто слишком много внимания уделяют тому, чтобы быть слишком худыми или каждый день наносить вечерний макияж, на который уходит очень много времени.

Для меня лично все эти вещи не так уж важны — ведь их легко изменить. Плюс-минус несколько килограммов, сегодня с макияжем, завтра без него… По особым случаям можно выглядеть более экстравагантно, в будние дни — более обычно. Все это не так важно.

В то же время я издалека замечаю, если у женщины плохая осанка. Трудно сказать, в чем проблема — неуверенность в себе, недостаток физической активности или что-то еще. Однако такая женщина сразу кажется мне нездоровой, а это одна из самых важных вещей, на которые я обращаю внимание. К сожалению, это сложно изменить. С лишним весом, волосами и прочим все немного проще”.