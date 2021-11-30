Необратимые последствия. Как одна таблетка разрушила жизнь 10 000 детей по всему миру

В 1957 году фирма Grünenthal выпустила в продажу снотворное “Контерган”, которое, благодаря отсутствию побочных эффектов, было особо рекомендовано беременным женщинам. Таблетки “Контерган” содержали талидомид. Препарат быстро стал популярным не только в Германии. “Безобидная — как печенюшка”, — рекламировали таблетку “Контерган”. Не противопоказана даже младенцам и маленьким детям, а беременных женщин она обещала избавить от токсикоза. Фирма Grünenthal продавала этот препарат через своих партнеров в 70 странах. В США Управление по продуктам и лекарствам (FDA) отказало в допуске этого медикамента на американский рынок. Клинических испытаний в то время не проводилось, вещество прошло апробацию на животных. Закон, ужесточивший требования по допуску медикаментов, вступил в силу только в 1978 году — уже как следствие скандала с “Контерганом”.

Итак, в 1957 году препарат поступил в продажу. Врачи стали отмечать нарушения работы нервной системы у взрослых. В 1959 году участились случаи рождения детей с пороками развития. Производителю стали поступать запросы. Один австралийский врач проинформировал британскую компанию Distillers, выдающую лицензии на препараты. В Германии педиатр из Гамбурга Видукинд Ленц (Widukind Lenz) занялся изучением этого вопроса. 15 ноября 1961 года он сообщил о своем подозрении производителю Grünenthal. Фирма медлила с изъятием препарата с рынка. От четырех до пяти детей из десяти, пострадавших от препарата “Контерган”, умирали сразу после рождения.

И только 27 ноября 1961 года препарат был изъят из продажи. Правда, в некоторых странах его по-прежнему продолжали продавать. Для Клавдии, Гизелы и Клауса все равно уже было слишком поздно. “Меня охватила такая ярость”, — вспоминает мама Клавдии. Она даже представить себе не могла, какие последствия ждут ее ребенка после приема медикамента, который ей посоветовали в аптеке: “Я не должна была его принимать, тогда ничего бы не произошло”. Жалобы от пострадавших продолжают поступать до сих пор. Как рассказывает адвокат Карин Будер (Karin Buder), матери этих людей решаются рассказать о том, что они принимали препарат “Контерган”, только на смертном одре. Клавдия не видит в этом никакой вины своей мамы. Тем же, кто мог предотвратить случившееся, она желает прожить хотя бы один день в ее теле: когда на тебя не перестают таращиться посторонние и приходится иногда просить помощи у чужих людей, когда не получается расстегнуть штаны в туалете.