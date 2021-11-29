Смотрите, кто представит Эстонию на самом престижном мировом гастрономическом конкурсе Bocuse d’Or в следующем году

Следующий мировой суперфинал Bocuse d’Or состоится в 2023 году в Лионе. Команды каких стран туда отправятся, решится на европейском финале, который пройдет в марте 2022 года в Будапеште. Весна уже не за горами, и новая эстонская команда уже вовсю готовится к этому событию.

Итак, кандидат от Эстонии на следующем Bocuse D’Or — Александр Гуреев.

Александр Гуреев, занявший третье место в отборочном туре Bocuse D’Or в Эстонии в 2019 году, в этом году стал первым. В настоящее время Александр работает в Hotel Bristol в Осло.

Тренер — Никлас Йонсен (су-шеф Hotel Bristol, Осло).

Коллега кандидата от Эстонии по норвежскому ресторану неоднократно участвовал в приготовлении торжественного ужина в рамках Нобелевской премии и организации королевских приемов в Швеции.

Помощник — молодой талантливый повар Максим Фоменков (выпускник Таллиннской школы обслуживания).

В Таллинне Максим Фоменков работал в таких ресторанах, как Mon Repos, Tuljak, NOYA, MOON, Loft и 7Ürti. В настоящее время работает в Швеции, в ресторане Gastrologik, отмеченном двумя звездами Мишлен.

Повар Хейди Пиннак (Brasserie 11) представит Эстонию на европейском финале в составе жюри. Хейди — вторая женщина за всю историю конкурса Bocuse d’Or, которая дошла до финала (представляла Эстонию в финале в 2013 году). Кроме того, это первая женщина, представляющая Эстонию в составе дегустационного жюри на конкурсе такого высокого уровня.

Руководитель команды — президент Bocuse d’Or Eesti Дмитрий Демьянов (Eesti Kulinaaria Instituut), который уже много лет возглавляет этот проект.

Bocuse d’Or справедливо сравнивают с “Формулой 1” для поваров. Это самый престижный кулинарный конкурс в мире, подготовка к которому представляет собой 1,5 года регулярных тренировок и требует от участников целеустремленности, высокой организованности, мотивации и исключительного командного духа.

Если в предыдущем европейском финале, который прошел в Таллинне в 2020 году, участвовало 16 стран, то в 2022 году в Будапеште будут соревноваться уже 20. Команде Эстонии предстоит состязаться с лучшими поварами из таких стран, как Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Норвегия, Польша, Россия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Турция, Украина и Великобритания.