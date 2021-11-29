Поев на ужин сыра, увидишь странный сон. Неужели это правда?

По крайней мере, таково довольно распространенное мнение. Но действительно ли поедание сыра влияет на то, что происходит с нами в царстве Морфея?

Человек и сыр связаны издавна. Для многих сыр — любимая пища. В ряде стран проводятся традиционные сырные фестивали, участники которых, помимо дегустации, развлекаются странными способами, например, пускают круги сыра с вершины холма — чей дальше укатится.

Смакование разных сортов сыра в сочетании с вином, кисло-сладкой индийской приправой чатни и бисквитами — целое искусство. Также известно, что сыр содержит много насыщенных жиров, поэтому рекомендуется к умеренному потреблению.

Но это не все. Существует поверье, что сыр каким-то образом влияет на мозг и, соответственно, на наши ночные фантазии. Говорят, что, поев сыра на ночь, увидишь удивительный сон.

В 1964 году один исследователь опубликовал данные о том, что его пациент избавился от навязчивых кошмаров, оставив привычку употреблять по вечерам одну-две унции (30-60 граммов) чеддера.

В 2005 году ныне не существующая Ассоциация британской сырной доски профинансировала исследование и пришла к выводу, что рокфор навевает особенно причудливые и яркие сны, а чеддер — почему-то сны, в которых фигурируют знаменитости.

Результаты не публиковались в признанных академических журналах, и сама работа считается не вполне научной, но она укрепила веру публики в связь между сыром и характером сновидений.



На данный момент нет ни строгих доказательств того, что сыр влияет на сны, ни подтверждений обратного.

Но устойчивое и широкое распространение подобных поверий говорит о том, что за ними, вероятно, что-то стоит, замечает профессор психиатрии и директор лаборатории по изучению снов и кошмаров Монреальского университета Торе Нильсен.

“Мнение, что сыр вызывает кошмары, само по себе порождает их, поскольку люди внушаемы”, — полагает он.

Косвенным объяснением может быть высокое содержание в сыре лактозы.