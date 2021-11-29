Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

Овен. На этой неделе Овнам, которые часто находятся в дороге или много работают физически, нужно переключиться на поиски духовного начала, побыть дома в свободное время. Тем, кто работает интеллектуально, лучше отдыхать в движении - на прогулках, в бассейне. Очень важный совет для всех Овнов - не нужно зацикливаться на неприятностях. Это может принести много новых проблем. Пусть все плохое останется позади.

Телец. Тельцам в это опасное время придется пережить нехватку удачи. Энергетика планет будет переменчивой, а 4 число нас и вовсе ждет полное солнечное затмение, которое может спутать карты. В этот день лучше отдыхать и набираться сил, забыть о склоках, делах, проблемах. Если у Тельцов есть отношения на расстоянии, то на этой неделе они могут быть поставлены под сомнение. В целом в любви будет очень сложно поддерживать гармонию.

Близнецы. Первый день недели принесет Близнецам много проблем, а тень этого дня может упасть на все остальные. Причина в негативном аспекте Меркурия, их главного покровителя, с Солнцем. В среду ночные светила вновь активизируют сильные качества этих людей, но работа может все равно не пойти. Будет непросто принимать решения, поэтому лучше абстрагироваться от сложных дел. Близнецам стоит относиться к рабочему процессу и делам проще - как к игре.

Рак. У Раков могут обостриться негативные привычки из-за затмения Солнца 4 числа. На этой неделе лучше не думать о плохом и бороться с привычками, которые заставляют жить вчерашним днем. Нужно сфокусироваться на будущем, а также на том, что происходит сейчас. Потворство пессимизму - прямая дорога к неудачам в любви, в делах, а также к плохому настроению, апатии. В общении тоже будет не все так просто. Люди станут более закрытыми и перестанут идти навстречу. Не стоит упорствовать, если от окружающих не последует никакого отклика.