Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года(1)
Овен. На этой неделе Овнам, которые часто находятся в дороге или много работают физически, нужно переключиться на поиски духовного начала, побыть дома в свободное время. Тем, кто работает интеллектуально, лучше отдыхать в движении - на прогулках, в бассейне. Очень важный совет для всех Овнов - не нужно зацикливаться на неприятностях. Это может принести много новых проблем. Пусть все плохое останется позади.
Телец. Тельцам в это опасное время придется пережить нехватку удачи. Энергетика планет будет переменчивой, а 4 число нас и вовсе ждет полное солнечное затмение, которое может спутать карты. В этот день лучше отдыхать и набираться сил, забыть о склоках, делах, проблемах. Если у Тельцов есть отношения на расстоянии, то на этой неделе они могут быть поставлены под сомнение. В целом в любви будет очень сложно поддерживать гармонию.
Близнецы. Первый день недели принесет Близнецам много проблем, а тень этого дня может упасть на все остальные. Причина в негативном аспекте Меркурия, их главного покровителя, с Солнцем. В среду ночные светила вновь активизируют сильные качества этих людей, но работа может все равно не пойти. Будет непросто принимать решения, поэтому лучше абстрагироваться от сложных дел. Близнецам стоит относиться к рабочему процессу и делам проще - как к игре.
Рак. У Раков могут обостриться негативные привычки из-за затмения Солнца 4 числа. На этой неделе лучше не думать о плохом и бороться с привычками, которые заставляют жить вчерашним днем. Нужно сфокусироваться на будущем, а также на том, что происходит сейчас. Потворство пессимизму - прямая дорога к неудачам в любви, в делах, а также к плохому настроению, апатии. В общении тоже будет не все так просто. Люди станут более закрытыми и перестанут идти навстречу. Не стоит упорствовать, если от окружающих не последует никакого отклика.
Лев. У Львов самой важной станет финансовая сфера жизни. Они будут чуточку продуктивнее всех остальных людей, потому что их главные покровители в относительном покое. Исключение составляет лишь понедельник. Также в субботу во время затмения им стоит как можно меньше тратить денег. Астрологи советуют Львам помнить о том, что совершенных людей не существует. Им нужно давать своим близким и второй половинке возможность ошибаться. Также полезно будет научиться прощать.
Дева. Девам на этой неделе важно вовремя отдыхать. Особенно это касается тех, кто работает не стандартную пятидневку, а по другому графику. На этой неделе усталость будет приходить быстрее, так что отдыхать придется более ответственно. Можно менять обстановку, посещать незнакомые места. Главное, чтобы близкие люди были рядом. В таком случае стакан всегда будет наполовину полон. В сознании Дев появится яркий лучик надежды на то, что в будущем все окажется приятным, позитивным и радостным. Все обиды и негатив уйдут в небытие.
Весы. Весам на этой неделе будет очень непросто настроиться на оптимистичную волну. Ни в любви, ни в делах, ни в работе не стоит идти ва-банк. Необходимо оставлять место для маневров и избегать лишних рисков. Нужно осторожнее обращаться с деньгами. На горизонте могут возникнуть новые, доселе невиданные проблемы. Разобраться с ними Весам поможет умение просить о помощи. На стыке осени и зимы в 2021 году один в полне не воин.
Скорпион. Скорпионы обладают даром убеждения, но в период с 29 ноября по 4 декабря у них его временно не будет. Это значит, что могут начаться проблемы на работе у тех, кто консультирует клиентов или должен продавать что-то в больших объемах. Можно попробовать взять небольшой отпуск либо временно сменить вид деятельности, переключившись на бумажную волокиту. Нечто подобное ждет Скорпионов и в сфере любви. Не стоит пытаться доказать свою правоту или переубеждать близкого человека в чем-то.
Стрелец. Стрельцам для стабильности и сохранения позитива стоит адекватно воспринимать критику в свой адрес. В противном случае на этой неделе могут начаться серьезные конфликты. Астрологи советуют представителям данного Знака не бояться просить о помощи. Поблизости обязательно найдутся люди, готовые протянуть руку, поддержать. Главное - не бояться давать им что-то взамен. В общении с неприятными личностями важно оставаться беспристрастными. Еще астрологи рекомендуют держать планы в секрете.
Козерог. Козероги на этой неделе будут единственными, кому в начале недели будет работать более или менее просто. Эти люди благодаря своему трудолюбию смогут воплотить в жизнь мечты и достичь поставленных целей. К Козерогам начнут больше тянуться люди, поэтому закрытость лучше сменить на позитив и желание быть добрее. Все новые идеи лучше разрабатывать с претензией на уникальность. Воровство идей может поставить крест на карьере Козерогов и на их финансовых успехах.
Водолей. Водолеям на этой неделе надеяться на помощь со стороны звезд и планет не стоит. Энергетика ночных светил будет в упадке, поэтому не стоит рисковать или, наоборот, сидеть без дела. Большие проблемы Водолеям может принести пренебрежительное отношение к окружающим. Нужно показывать свое уважение, научиться говорить “спасибо”. Не исключено, что в головы Водолеев начнут приходить новые идеи, многие из которых в обозримом будущем можно будет воплотить в реальность.
Рыбы. Рыбам срочно необходимо забыть про слово “хочу”. Из желания сейчас не играют никакой роли. Важны лишь обязанности. В конце недели у ответственных людей этого Знака появятся все шансы вытянуть счастливый билет в любви и в делах. Воскресенье - день прозрений и оптимизма. Суббота же, наоборот, будет темным днем, в который можно ждать предательств от окружающих. В эти непростые семь дней астрологи настоятельно рекомендуют Рыбам беречь свои силы.