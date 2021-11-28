ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | "Подруги советуют мне искать спутника жизни в Tinder, потому что им это удалось! Вот только их мужчины..."

“Несколько лет назад я рассталась с мужчиной, после этого некоторое время искала себя, путешествовала, и теперь чувствую, что уверена в себе, твердо стою на ногах и готова вновь посвятить себя отношениям с кем-то. Сейчас я точно знаю, что готова к этому. Проблема в том, что я не могу найти подходящего человека!

Tinder и другие приложения для свиданий — это не для меня, мне все это кажется неправильным — скорее, я верю, что свою роль здесь должна сыграть судьба. Однако подруги говорят, что по-другому сегодня найти партнера сложно, все пользуются Tinder или другими приложениями. Некоторые подруги стали особенно настойчиво мне их советовать… Но самое забавное во всем этом то, что их мужчины — настоящие придурки! Один хуже другого… Некоторые из них — неопрятные болтуны, которые просто весь день играют в компьютер и постоянно твердят о том, как однажды откроют свой бизнес! Правда, до этого прекрасного дня осталось подождать каких-нибудь три года…

Мне обидно за подруг, по уши влюбленных в этих типов (и за то, они вдруг начали жить иллюзиями), но когда я попыталась объяснить, что с этими людьми их не ждет впереди ничего хорошего, то в ответ услышала только обвинения в том, что я им просто завидую. Если я такая хорошая, почему у меня самой нет мужчины?!

Теперь я, правда, не знаю, как быть. Хотелось бы узнать, есть ли вообще люди, которые недавно встретили отличную пару и при этом обошлись без “Тиндера” или других приложений?..”