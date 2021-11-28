28.11.2021, 11:20
Главный редактор Vogue опроверг популярный миф о работе моделей
Фото автора Dominika Roseclay: Pexels
Главный редактор британской версии журнала Vogue Эдвард Эннифул (Edward Enninful) опроверг популярное заблуждение о питании манекенщиц. На эту тему он высказался в программе River Cafe Table 4 на радио iHeart.
Эннифул заявил, что в настоящее время моделям не требуется иметь определенные параметры фигуры для работы в индустрии. По этой причине девушки более не должны голодать ради достижения “идеального” тела. “Существует миф о том, что манекенщицы совсем не едят, но это неправда”, — подчеркнул он.
По словам Эннифул, модный бизнес стал более инклюзивным, поэтому дизайнеры часто привлекают к работе девушек и юношей с совершенно разной внешностью. “Посмотрите на мой Vogue — мы рады людям любой расы с любыми параметрами тела”, — высказался главный редактор и добавил, что еще десять лет назад подобные разговоры были невозможны.