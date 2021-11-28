Главный редактор Vogue опроверг популярный миф о работе моделей

Эннифул заявил, что в настоящее время моделям не требуется иметь определенные параметры фигуры для работы в индустрии. По этой причине девушки более не должны голодать ради достижения “идеального” тела. “Существует миф о том, что манекенщицы совсем не едят, но это неправда”, — подчеркнул он.