“Быть единственным ребенком — это уже болезнь”. Неужели правда?

Я была таким ребенком, но в детстве не чувствовала себя одинокой и не испытывала желания иметь братьев и сестер. Однако и не хвасталась своим положением.

Я всегда знала, что единственным детям приписывают плохие качества, и старалась доказать, что уж я-то не такая.

В молодости, когда я знакомилась с кем-то и в ходе разговора всплывало, что я единственный ребенок у моих родителей, обычной реакцией было: “О, никогда бы не подумал(а)!”

И я сразу выдавала заученное объяснение, почему “со мной все в порядке”: мол, росла в неполной семье и с детства должна была помогать, кроме того, семья принадлежала к нижним слоям среднего класса, так что меня не могли избаловать.

Позднее я заметила, что и другие единственные дети сразу принимаются как-то открещиваться от положения единственного ребенка, словно на нем какое-то клеймо ущербности.

Негативные стереотипы насчет единственных детей существуют веками: независимо от конкретных обстоятельств, такой ребенок испорчен, не склонен уступать, антисоциален, любит командовать — и одновременно застенчив.

Между тем проводившиеся в течение десятилетий скрупулезные исследования показывают, что эта точка зрения не имеет реальных оснований — ни научных, ни поведенческих. Индивидуальные характеры могут быть любыми, но как группа единственные дети опровергают приписываемые им качества.

Тем не менее спросите любого своего знакомого, каков, по его мнению, типичный единственный ребенок, и опять услышите: в лучшем случае он избалованный и одинокий, в худшем — родители обрекли его на участь неудачника.

Почему же этот стереотип так устойчив? И развеется ли он с учетом того, что во всем мире налицо тенденция к сокращению количества детей в семье?

“Типичные черты”

Расхожие мнения о единственных детях имеют довольно давнюю историю, в Британии, например, восходящую к викторианской эпохе и к возникновению детской психологии как науки.