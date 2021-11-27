Как помочь себе, если близкий злоупотребляет алкоголем? Объясняет семейный терапевт из Эстонии(7)
Живя с зависимым, близкий человек часто чувствует беспомощность и безнадежность. Изо дня в день он прикладывает усилия, чтобы взять зависимость под контроль и прекратить сопутствующий алкоголю хаос. Это требует больших усилий от близких и действует на них удручающе. При этом собственные желания и потребности часто задвигаются на задний план.
Кто имеет предрасположенность к созависимости? Может ли созависимость повторяться в поколениях?
Если по какой-то причине ребенок недополучил от родителей безопасного эмоционального внимания и отражения чувств, то он научится приспосабливаться к потребностям других людей и подавлять свои настоящие чувства. Таким образом может сформироваться мышление, что чьи-то чужие потребности намного важнее его собственных.
Вступая в близкие отношения, юноша или девушка может подсознательно начать повторять этот шаблон и выбрать себе партнера, чьи проблемы достаточно серьезные, чтобы перетянуть на себя все внимание. Свое внутреннее напряжение и тревогу они направляют на беспокойство о другом человеке, желая изменить его решения и поведение. В таком случае люди легко берут на себя слишком много ответственности, в том числе за чувства и действия партнера.
Часто речь идет о наследственных паттернах — ведь мы учимся поведению на примере своих родителей, дедушек, бабушек и близких.
Можно ли предотвратить созависимость?
Созависимость можно предотвратить сознательностью. Различные зависимости могут возникнуть тогда, когда человек не осознает своих здоровых границ и не умеет о себе заботиться. Корни зависимости уходят в эмоциональное одиночество и отчаяние.
Чем раньше человек научится замечать связи между своим поведением и самочувствием, тем лучше он сможет установить гармонию в жизни. Следует задать себе вопрос: как я на самом деле чувствую себя в этих отношениях и что мне действительно нужно? Что будет со мной, если я буду держаться за плохие отношения? Какими должны быть заботливые и хорошие близкие отношения, достоин ли я их? Как я отношусь к себе и как я позволяю относиться к себе другим? Есть ли у меня возможности выбора или я в западне, и должен просто стерпеть все трудности?
Может ли созависимый и сам стать зависимым?
Созависимость, как следует из названия, тоже является зависимостью. Это сильная эмоциональная зависимость от другого человека и часто ее очень трудно прекратить. Механизм возникновения созависимости подсознателен, для его изменения требуется время, чтобы проработать свои самые глубинные чувства.
Если напряжения в отношениях накаляются, то может случиться, что помимо созависимого поведения человек начинает злоупотреблять алкоголем или прочими веществами, например успокоительными. Сильная зависимость от своего близкого в свою очередь характерна злоупотребляющему веществами человеку.
С помощью зависимости пытаются снизить эмоциональное напряжение, к сожалению, это очень плохой способ решения проблемы, поскольку этот эффект временный. Подсознательное желание не чувствовать эмоционального гнета может принять и другие формы помимо злоупотребления веществами и зависимости в отношениях.
С чего начать, если вы осознали, что являетесь созависимым? К кому обратиться?
Первый шаг — успокоиться и подумать о своей жизни, отойти от беготни. Нужно ли мне везде участвовать, брать на себя чрезмерную ответственность и заботиться обо всех? Что вообще происходит в моей жизни? Каковы мои отношения? Доволен ли я ими? Дальше можно начать думать о конкретных решениях.
В случае осознания созависимости нужно помнить, что просьба о помощи — это не провал. Глубоко внутри человек может быть убежден, что он должен справляться со всем один и доверять можно только себе. Он привыкает фокусироваться на том, что если поведение зависимого изменится, то все проблемы в отношениях будут решены. Несомненно, будет полезно посмотреть на ситуацию глазами человека со стороны или хорошего друга, почитать литературу на эту тему.
Если человек чувствует, что он в тупике и больше не видит решения, то следует обратиться к консультанту, вместе с которым можно раскрыть подсознательные паттерны.
Если в семье есть дети, то и им несомненно требуется помощь, поскольку, скорее всего, они уже переняли поведение родителей.
Как найти общий язык со злоупотребляющим человеком?
Если получается говорить друг с другом открыто и без взаимных обвинений, то надежда найти решение намного больше. Зачастую люди живут вместе, однако глубокого обмена чувствами и мыслями не происходит, их чувства заморожены. Нужно признаться самому себе, что в действительности помощь нужна обоим. Помощь есть, но о ней нужно попросить.
Никому нельзя помочь насильно, как и невозможно заставить протрезветь. Если злоупотребляющий партнер отказывается признавать проблему, то это следует принять и подумать, что можно сделать, чтобы помочь самому себе.
Насколько психологическое истощение созависимого заметно со стороны?
Часто человек с созависимым поведением успешен в своей работе и занимает высокую позицию. Большое бремя ответственности свойственно ему и, можно сказать, безопасно. Он всегда готов поддержать других и предложить им помощь. Он привык к перенапряжению и, пока здоровье не покажет этого, он не обратит внимания на свою чрезмерную функциональность. Он ценит себя только тогда, когда очень сильно старается. К сожалению, в его случае достаточно вероятно неожиданное выгорание.
Возможно и то, что человек полностью посвящает себя семье и задвигает самореализацию на задний план. Главным за финансы и принятие решений в таком случае нередко становится злоупотребляющий партнер. Это делает близкого человека очень уязвимым и финансово зависимым.
Зависимость в семье вызывает стыд, в основном люди стараются это скрыть. Близкие родственники часто не знают действительного положения дел. Но иногда и они начинают скрывать и подыгрывать.
Как заметить созависимого? Как созависимому могут помочь его близкие?
Всегда стоит попробовать поговорить с человеком, понять его и быть рядом с ним, от нравоучений и давления пользы нет. Избавиться от созависимых отношений очень тяжело — их корни очень глубоки и скрыты даже от самого себя. Злоупотребление приводит к большому хаосу в жизни человека, о чем он не может или даже не в силах объяснить
другому. Это в свою очередь делает людей очень одинокими. Для выхода из одиночества нужно много эмпатии.
Как помочь себе и своему близкому?
Можно заниматься больше тем, что приносит радость и удовлетворение, например общаться с теми людьми, с кем легко и приятно общаться. В то же время важно поддерживать близость и взаимопонимание с партнером, поскольку чем больше эмпатической связи, тем больше надежда выйти из зависимости. Это предполагает осознанное направление внимания, повышение самооценки и работу над самим собой.
Следует уделить время на размышление о жизни, больше замечать свои действительные потребности и желания, отвести внимание от проблем близкого и направить его на себя. При этом решением может быть также безопасное и продуманное расставание.
Стоит спросить у себя, какова цена помощи или что помогает на самом деле. Когда помощь становится предоставлением возможности для зависимости — например, тогда, когда выплачивают возникшие в результате зависимости долги или лгут за близкого его работодателю? К чему это приведет и как это сохраняет циклы зависимости?
Иногда прекращение помощи вызывает у злоупотребляющего мотивацию действительно измениться, вместо того, чтобы постоянно надеяться на так называемую мягкую посадку с помощью близких. Иными словами, злоупотребляющему алкоголем нужно вернуть его ответственность.
Нужно помнить, что преодолеть одиночество и безнадежность возможно — для этого нужно научиться больше заботиться о себе и признавать действительность.
Кампания помощи близким зависимого от алкоголя финансируется Европейским социальным фондом в рамках программы “Трезвая и здоровая Эстония”. Больше информации о помощи близкому с алкогольной зависимостью доступно здесь.