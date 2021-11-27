Как помочь себе, если близкий злоупотребляет алкоголем? Объясняет семейный терапевт из Эстонии

Живя с зависимым, близкий человек часто чувствует беспомощность и безнадежность. Изо дня в день он прикладывает усилия, чтобы взять зависимость под контроль и прекратить сопутствующий алкоголю хаос. Это требует больших усилий от близких и действует на них удручающе. При этом собственные желания и потребности часто задвигаются на задний план.

Кто имеет предрасположенность к созависимости? Может ли созависимость повторяться в поколениях?

Если по какой-то причине ребенок недополучил от родителей безопасного эмоционального внимания и отражения чувств, то он научится приспосабливаться к потребностям других людей и подавлять свои настоящие чувства. Таким образом может сформироваться мышление, что чьи-то чужие потребности намного важнее его собственных.

Вступая в близкие отношения, юноша или девушка может подсознательно начать повторять этот шаблон и выбрать себе партнера, чьи проблемы достаточно серьезные, чтобы перетянуть на себя все внимание. Свое внутреннее напряжение и тревогу они направляют на беспокойство о другом человеке, желая изменить его решения и поведение. В таком случае люди легко берут на себя слишком много ответственности, в том числе за чувства и действия партнера.

Часто речь идет о наследственных паттернах — ведь мы учимся поведению на примере своих родителей, дедушек, бабушек и близких.

Можно ли предотвратить созависимость?

Созависимость можно предотвратить сознательностью. Различные зависимости могут возникнуть тогда, когда человек не осознает своих здоровых границ и не умеет о себе заботиться. Корни зависимости уходят в эмоциональное одиночество и отчаяние.