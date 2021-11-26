Эксперт предупреждает: "Женщины, если ваш партнер делает вам такой комплимент, бегите!"

Такие фразы, как “Ты очень умная для блондинки” или “Я обычно не люблю рыжих, но ты довольно привлекательная” — это крайне токсичные “комплименты”, которые способны в итоге заставить человека сомневаться в себе.

Тренер по знакомствам Али рассказал в TikTok, что это один из самых распространенных комплиментов, который на самом деле имеет крайне негативный оттенок. Когда кто-то говорит: “Ты не такая, как другие девушки”, на первый взгляд это может показаться приятным комплиментом, однако его последствия весьма тревожны.

Этот так называемый “комплимент”, с одной стороны, поднимает вас на пьедестал, и в то же время навешивает на остальных женщин ярлык бессмысленных или глупых. Неужели вам нравится, когда о вас не судят по вашим личным качествам, а используют для унижения других женщин?

Можете быть уверены, когда в таких отношениях пройдет первоначальный запал, вы довольно быстро окажетесь в числе тех самых “других девушек”.

Источник: The List