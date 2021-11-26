"Что не так с судьей?" Суд в Индии смягчил наказание за оральный секс с ребенком

В прошлом году Национальное бюро регистрации преступлений зарегистрировало 43 тыс. нарушений закона о защите детей от сексуального насилия — в среднем одно дело каждые 12 минут.

“Невозможно представить”, “Никакое наказание не сможет помочь мальчику забыть эту травму”, “Что не так с судьей?“ — так реагировали пользователи “Твиттера” на решение суда.

Решение суда Аллахабада вызвало возмущение не только юристов, но и обычных людей.

Верховный суд отметил, что судьи должны принимать во внимание сам факт сексуального насилия, а не его детали.

Верховный суд отметил, что судьи должны принимать во внимание сам факт сексуального насилия, а не его детали.

Многие указывают на недавнее решение Верховного суда Индии, который на прошлой неделе отменил вердикт суда Мумбаи, смягчившего наказание для насильника на основании того, что между ним и жертвой “не было кожного контакта”.

Это решение вызвало критику юристов: в законе о защите детей от сексуальных преступлений четко написано, что любое насилие в отношении ребенка младше 12 лет является отягчающим обстоятельством.

Апелляционная инстанция на прошлой неделе решила, что в деле нет отягчающих обстоятельств, и сократила срок его тюремного заключения до семи лет.

Суд первой инстанции в августе 2018 года признал мужчину виновным в “проникающем сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах” и приговорил его к 10 годам тюремного заключения.

Преступление было совершено еще в 2016 году, когда мужчина пришел в дом своих знакомых, взял ребенка и отвел его в местный храм, где подверг сексуальному насилию. Он дал ребенку 20 рупий (27 центов), чтобы тот не рассказывал о случившемся, и пригрозил ему последствиями, если он не будет молчать.

Суд первой инстанции в соответствии с законом о защите детей от сексуальных преступлений приговорил насильника к 10-ти годам тюрьмы, а апелляционная инстанция посчитала, что насилие было не таким серьезным и сократила срок до 7 лет. Это решение вызвало волну возмущения в Индии.

Исследование, проведенное в 2007 году министерством по делам женщин и детей, показало, что более 53% из почти 12,3 тыс. опрошенных детей сообщили об одном или нескольких случаях сексуального насилия.



Исследование также показало, что вопреки распространенному мнению о том, что насилию подвергаются в основном девочки, более 53% назвавших себя жертвами насилия в детстве были мальчики.

Полиция утверждает, что в более чем 90% случаев обидчики известны жертве — как и в приведенном случае с 10-летним мальчиком, которого принудил к оральному сексу знакомый семьи.

Правозащитница Ануджа Гупта, которая последние 25 лет занимается проблемой сексуального насилия над детьми, говорит, что официальные данные не отражают всего масштаба, поскольку о большинстве случаев даже не сообщается.



“Сексуальное насилие над детьми — это эпидемия, которую не видно и не слышно. Оно повсюду. Это происходит в каждом втором доме и из поколения в поколение. Но есть стигма и общее нежелание говорить на эту тему, поскольку многие из насильников — близкие и члены семьи. Люди, включая пострадавших, говорят, что они будут разбираться с этим внутри семьи, поэтому на один случай, дошедший до суда, приходятся сотни, о которых умолчали”, — говорит она.

Сама пережившая сексуальное насилие в детстве, Ануджа Гупта говорит, что ситуация с годами не меняется. “То же, что случилось со мной, происходит с подростками сейчас”, — утверждает она.





По ее словам, закон и система уголовного правосудия — это борьба с последствиями, а надо работать с причинами насилия, которые лежат в социуме.

“С эпидемией насилия нужно бороться, как с любой другой эпидемией. В борьбу должны быть вовлечены все — правительство, общество и семья. Правительство должно распространять информацию, развеивать мифы, бороться с предрассудками людей”, — убеждена она.

Однако первым шагом должно быть признание проблемы и ее масштабов.

“Но в нашем обществе свирепствует отрицание. Мы отрицаем проблему индивидуально и коллективно. Нам нужно начать говорить об этом. И интересы переживших насилие должны быть в центре всего, что мы делаем”, — говорит Ануджа Гупта.