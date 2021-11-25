В Китае оскорбились из-за слишком узкого разреза глаз у модели Dior. Фотографу пришлось извиняться

Речь идет о снимке девушки, держащей в руках сумку Dior, который был выставлен на экспозиции в Шанхае 12 ноября. Почти сразу этот портрет вызвал недовольство в местных соцсетях, а затем и у китайских СМИ.

Дело в том, что светлая кожа и большие глаза считаются идеалом красоты в Китае: местные бренды часто привлекают моделей с именно такими чертами лица для своей рекламы.

Фотограф Чен Ман, как считают некоторые, сделала ровно наоборот: у девушки на портрете хмурое лицо и зловещий взгляд, плюс к тому, по мнению критиков, снимок усиливает укоренившиеся на Западе стереотипы об азиатской внешности.

“На протяжении многих лет в понимании Запада сформировался определенный образ азиатской женщины, которая должна быть узкоглазой и с веснушками на лице, — пишет издание Beijing Daily в редакционной колонке. — Таким образом, фотограф подыгрывает брендам или эстетическим вкусам западного мира”.

Пользователи соцсетей высказывались в схожем ключе: некоторые их них сочли фотографию оскорбительной иллюстрацией того, как, по мнению Запада, выглядят китаянки. По утверждению China Women’s News, изображение модели с опухшими веками вызвало у аудитории дискомфорт. Некоторые и вовсе объявили бойкот французскому бренду.

В то же время часть пользователей соцсетей высказалась в поддержку фотографа и ее работы. “Почему это китаянки с раскосыми глазами не могут считаться красивыми? — написал один из них. — Лично я не вижу здесь никакой проблемы”.

Чен Ман — известная китайский фэшн-фотограф. Она делала фотографии для обложек ведущих модных журналов и работала со многими звездами, включая Дэвида Бекхэма и китайскую актрису и модель Фан Биньбинь.

Попавший под огонь критики снимок был снят с экспозиции, а фотографу и модному бренду пришлось извиняться. “Я раскаиваюсь за свою незрелость и невежество”, — написала в китайской социальной сети Weibo 41-летняя Чен Ман.