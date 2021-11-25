Мода и стиль
25.11.2021, 17:45

В Китае оскорбились из-за слишком узкого разреза глаз у модели Dior. Фотографу пришлось извиняться

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Этот портрет некоторые пользователи соцсетей сочли унизительной иллюстрацией того, какой китайскую внешность привыкли видеть на Западе
Этот портрет некоторые пользователи соцсетей сочли унизительной иллюстрацией того, какой китайскую внешность привыкли видеть на Западе
CHEN MAN/DIOR via BBC
Фотограф из КНР была вынужденя извиняться за портрет с изображением китайской модели для бренда Dior, чей разрез глаз некоторые пользователи соцсетей сочли оскорбительным, пишет Русская служба Би-би-си.

Речь идет о снимке девушки, держащей в руках сумку Dior, который был выставлен на экспозиции в Шанхае 12 ноября. Почти сразу этот портрет вызвал недовольство в местных соцсетях, а затем и у китайских СМИ.

Дело в том, что светлая кожа и большие глаза считаются идеалом красоты в Китае: местные бренды часто привлекают моделей с именно такими чертами лица для своей рекламы.

Фотограф Чен Ман, как считают некоторые, сделала ровно наоборот: у девушки на портрете хмурое лицо и зловещий взгляд, плюс к тому, по мнению критиков, снимок усиливает укоренившиеся на Западе стереотипы об азиатской внешности.

“На протяжении многих лет в понимании Запада сформировался определенный образ азиатской женщины, которая должна быть узкоглазой и с веснушками на лице, — пишет издание Beijing Daily в редакционной колонке. — Таким образом, фотограф подыгрывает брендам или эстетическим вкусам западного мира”.

Пользователи соцсетей высказывались в схожем ключе: некоторые их них сочли фотографию оскорбительной иллюстрацией того, как, по мнению Запада, выглядят китаянки. По утверждению China Women’s News, изображение модели с опухшими веками вызвало у аудитории дискомфорт. Некоторые и вовсе объявили бойкот французскому бренду.

В то же время часть пользователей соцсетей высказалась в поддержку фотографа и ее работы. “Почему это китаянки с раскосыми глазами не могут считаться красивыми? — написал один из них. — Лично я не вижу здесь никакой проблемы”.

Чен Ман — известная китайский фэшн-фотограф. Она делала фотографии для обложек ведущих модных журналов и работала со многими звездами, включая Дэвида Бекхэма и китайскую актрису и модель Фан Биньбинь.

Попавший под огонь критики снимок был снят с экспозиции, а фотографу и модному бренду пришлось извиняться. “Я раскаиваюсь за свою незрелость и невежество”, — написала в китайской социальной сети Weibo 41-летняя Чен Ман.

Некоторые обратили внимание на то, что новый снимок похож на предыдущие портреты фотографа, снятые для журнала i-D Magazine в 2012 году.

“Я родилась и выросла в Китае. Я испытываю глубочайшую любовь к своей стране, — добавила она. — Впредь я буду глубже изучать китайскую историю, посещать тематические мероприятия, улучшать свою систему взглядов… Я буду стремиться верно передавать китайскую историю через свои работы”.

“Dior всегда относится с уважением к чувствам граждан Китая. Если происходят какие-то ошибки или недочеты, Dior открыт для комментариев и их своевременного исправления”, — написал модный дом в своем аккаунте Weibo, добавив, что изображение не использовалось для коммерческих целей.

Ранее китайские торговые интернет-сайты сняли с продажи товары Dolce & Gabbana из-за рекламного ролика, в котором китайская модель с большим трудом пытается есть палочками традиционную итальянскую еду — пасту и пиццу.

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