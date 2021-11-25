ПОДКАСТ | "Женщина годами слышит, какая она плохая и никчемная и думает, что заслужила это"

Чтобы послушать подкаст, нажмите оранжевую кнопку с белой стрелкой в левом верхнем углу.

25 ноября — международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Дом даёт нам чувство безопасности, возможность быть самими собой. Но не в каждой семье. В Эстонии, как и во всем мире, ежегодно взрослые и дети погибают от рук близкого человека. Еще большее количество женщин и детей страдают от психологического давления.

В новом выпуске мы обсудили:

Куда обращаться, если вы столкнулись с домашним насилием или стали его свидетелем?

Каковы первые признаки абьюзивных отношений?

Почему люди остаются в абьюзивных отношениях?

Как обстоит ситуация с домашним насилием в Эстонии? В каких регионах Эстонии самая высокая статистика?

Как закон защищает жертв абьюза?

…и многое другое.

Перед тем как вы послушаете подкаст, предлагаем посмотреть фильм Натальи Маченене “Жертва”. После очередной ссоры Антон жестоко наказывает свою жену Ингу — выгоняет в лёгком платье на балкон, где она вынуждена провести ночь на сильном ветру. В голове Инги звучат слова мамы и проносятся воспоминания семейной жизни. Простит? Начнет мстить? Уйдет? Или…

Полностью подкаст слушайте по ссылке ниже:

Чтобы послушать подкаст, нажмите оранжевую кнопку с белой стрелкой в левом верхнем углу.

Если вы стали жертвой домашнего насилия или же его свидетелем, то вы можете обратиться за помощью абсолютно бесплатно и анонимно:

Найдите нас! +372 116 006



При звонке из-за границы +372 614 7393



Эл. почта: kriisiabi@sotsiaalkindlustusamet.ee



Линия поддержки для желающих отказаться от насилия +372 660 6077



Консультация по вопросам душевного здоровья +372 660 4500



Сайт:

Помощь предлагается бесплатно по всей Эстонии. Воспользуйтесь

Помощь предлагается бесплатно по всей Эстонии. Воспользуйтесь интерактивной картой , чтобы найти ближайшего специалиста по оказанию помощи жертвам, женский опорный центр или кризисный центр помощи жертвам сексуального насилия. Тел. (круглосуточно, ежедневно и бесплатно):При звонке из-за границыЭл. почта:Линия поддержки для желающих отказаться от насилияКонсультация по вопросам душевного здоровьяСайт: palunabi.ee

Не оставайтесь без помощи, вы не одиноки!