Психолог назвала 10 вещей, за которые никогда не нужно извиняться

Социолог Майя Йованович в своем видео на YouTube рассказывает, за что никогда не стоит извиняться, в то время как дипломированный психолог Юлия Латуненко на своем канале объясняет, почему иногда нужно промолчать (смотрите видео в конце статьи). Итак:

10 вещей, за которые не нужно извиняться

Незнание

Психологи советуют осознать, что человек не может знать и замечать все. Часто возникает желание принести извинения за то, что какие-то вещи проходят мимо внимания, но это нормальное явление. Не нужно убиватся из-за того, что последняя премьера прошла без вашего участия, а очередная просьба оказалась забытой.

Внешность

Никто не обязан приносить извинения и оправдываться за то, как он выглядит. Человек в праве сам решать, что одеть, как накраситься и какую прическу сделать. Если кому-то не нравится ваш вес, рост или особенности тела — это не ваша вина.

Сексуальная ориентация

Не стоит извиняться за то, что от вас не зависит в равной степени, как и за то, кто вам нравится. Сексуальная ориентация — личный выбор каждого, который не должен быть осужден.

Мнения и идеи

Майя Йованович в своей речи приводит пример, что извинения перед озвучением идеи наводит собеседников на мысль, что она не важна. Вместо “простите, я здесь подумал” можно сказать “мне есть что предложить”.

Эмоции

В жизни случаются разные ситуации, когда не удается сохранять спокойствие на публике. Вас не должны за это осуждать, ведь чувства не всегда можно контролировать. К тому же, ученые давно доказали, что подавлять в себе эмоции — вредно.

Ошибки

Все знают, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если вам в любой манере указывают на ошибку, не стоит извиняться. Можно поблагодарить за внимательность и исправить ее без лишних разговоров.

Забота о себе

Забота о себе — это ни в коем случае не проявление эгоизма или самовлюбленности. В книге “Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса” авторы Эмили Нагоски и Амелия Нагоски уверяют, что без заботы о себе людей быстро догонит эмоциональное выгорание.

Успех