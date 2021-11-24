7 вещей, которые заставляют рыдать всех молодых родителей

Среди прочего родители точно столкнутся с раздражением от совершенно обычных вещей, которые раньше вас не беспокоили.

В нашей подборке мы собрали лишь несколько триггеров, которые могут вывести из равновесия. Давайте сверять списки?

Незваные гости

И первое место в нем получают незваные гости, в первую очередь родственники, которые после рождения ребенка считают обязательным совершить паломничество в ваше уютное семейное гнездо. Некоторые из них еще ждут, что их напоят чаем и угостят домашней выпечкой. Ведь теперь мама “сидит в декрете” и оттачивать кулинарные навыки надо начинать сразу после возвращения из роддома. Ну и что, что устали? А кто не уставал…

Собачий лай

Почетное второе место внезапно получает милый лабрадор из соседней квартиры, который каждый день бурно провожает и встречает хозяина с работы. Совсем недавно мама и папа умилялись преданности и любви этого хвостатого к вашему соседу. Теперь они точно посмотрят на этого дружочка по-другому.

Дверной звонок и домофон

Курьеры, соседи, случайны люди, которые почему-то решили позвонить именно сейчас в квартиру… Кажется, этих людей подослали прямо из преисподней, чтобы разбудить ребенка, когда он проспал всего 10 минут.

Чтобы избавить себя от этого неприятного сюрприза, лучше заранее отключить дверной звонок и домофон, а курьерам сообщить код от подъезда и просить оставлять посылки около двери.

Сейчас это особенно актуально, ведь пандемия все еще не закончилась.

Фантомные крики младенца

Звучит странно, но родители младенцев точно поймут, о чем мы. У мам малышей очень чуткий сон. Они буквально могут спать с открытыми глазами и реагировать на любой сигнал от ребенка.

Мамы так привыкают постоянно слышать плач малыша, что прислушиваются к тишине даже когда малыша забрала на прогулку няня или ребенка отвезли на выходной к бабушке…

Дурацкие вопросы

Пятерку лидеров замыкает такое явление, как дурацкие вопросы от окружения. Почему он не плачет? А что он умеет, покажешь? Вы уже думали о выборе садика? А что вам больше нравится: кубики Зайцева или методика Эльконина-Давыдова?