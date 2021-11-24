Я – мама
24.11.2021, 18:39

7 вещей, которые заставляют рыдать всех молодых родителей

 
Фото автора RODNAE Productions: Pexels
Перед родами женщины и мужчины штудируют книги по уходу за детьми и форумы в поисках советов, которые помогут заранее подготовиться к жизни с малышом. Книги и форумы — это все хорошо, но, к сожалению, никаких источников не хватит, чтобы в полной мере описать, что ждет молодых родителей после появления ребенка, пишет сайт "Летидор".

Среди прочего родители точно столкнутся с раздражением от совершенно обычных вещей, которые раньше вас не беспокоили.

В нашей подборке мы собрали лишь несколько триггеров, которые могут вывести из равновесия. Давайте сверять списки?

Незваные гости

И первое место в нем получают незваные гости, в первую очередь родственники, которые после рождения ребенка считают обязательным совершить паломничество в ваше уютное семейное гнездо. Некоторые из них еще ждут, что их напоят чаем и угостят домашней выпечкой. Ведь теперь мама “сидит в декрете” и оттачивать кулинарные навыки надо начинать сразу после возвращения из роддома. Ну и что, что устали? А кто не уставал…

Собачий лай

Почетное второе место внезапно получает милый лабрадор из соседней квартиры, который каждый день бурно провожает и встречает хозяина с работы. Совсем недавно мама и папа умилялись преданности и любви этого хвостатого к вашему соседу. Теперь они точно посмотрят на этого дружочка по-другому.

Дверной звонок и домофон

Курьеры, соседи, случайны люди, которые почему-то решили позвонить именно сейчас в квартиру… Кажется, этих людей подослали прямо из преисподней, чтобы разбудить ребенка, когда он проспал всего 10 минут.

Чтобы избавить себя от этого неприятного сюрприза, лучше заранее отключить дверной звонок и домофон, а курьерам сообщить код от подъезда и просить оставлять посылки около двери.

Сейчас это особенно актуально, ведь пандемия все еще не закончилась.

Фантомные крики младенца

Звучит странно, но родители младенцев точно поймут, о чем мы. У мам малышей очень чуткий сон. Они буквально могут спать с открытыми глазами и реагировать на любой сигнал от ребенка.

Мамы так привыкают постоянно слышать плач малыша, что прислушиваются к тишине даже когда малыша забрала на прогулку няня или ребенка отвезли на выходной к бабушке…

Дурацкие вопросы

Пятерку лидеров замыкает такое явление, как дурацкие вопросы от окружения. Почему он не плачет? А что он умеет, покажешь? Вы уже думали о выборе садика? А что вам больше нравится: кубики Зайцева или методика Эльконина-Давыдова?

Почему-то многие считают, что родители, готовясь к появлению малыша, как минимум окончили педагогические курсы, или курсы медсестер, или все и сразу, раз они ждут, что вы знаете ответы на все эти вопросы…

Запор у ребенка

В первые месяцы после рождения крохи в телефонах родителей можно найти много необычного контента, в том числе фото детских какашек. Кто бы мог подумать, что это станет одной из главных проблем, которая будет беспокоить маму и папу едва ли не больше, чем все остальное — как часто какает малыш. Запоры у младенцев = плаксивые младенцы. Плаксивые младенцы = раздражительные мамы. А если мама недовольна и раздражена, то… правильно: плохо всем!

Холодный чай/кофе

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о холодном кофе который вечер. Знакомая ситуация или еще нет?

Иногда маме удается попить утренний кофе, который был сделан для того, чтобы подарить бодрость на целый день, только вечером. Утренний кофе - это не просто часть завтрака, это ритуал, который так нужен маме, чтобы привести мысли в порядок, побыть с собой пару минут и настроиться на хороший лад. По возможности, лучше попросить кого-то из родственников буквально на 10 минут брать малыша на себя, пока мама “медитирует” с чашечкой горячего и ароматного напитка.

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