7 вещей, которые заставляют рыдать всех молодых родителей
Среди прочего родители точно столкнутся с раздражением от совершенно обычных вещей, которые раньше вас не беспокоили.
В нашей подборке мы собрали лишь несколько триггеров, которые могут вывести из равновесия. Давайте сверять списки?
Незваные гости
И первое место в нем получают незваные гости, в первую очередь родственники, которые после рождения ребенка считают обязательным совершить паломничество в ваше уютное семейное гнездо. Некоторые из них еще ждут, что их напоят чаем и угостят домашней выпечкой. Ведь теперь мама “сидит в декрете” и оттачивать кулинарные навыки надо начинать сразу после возвращения из роддома. Ну и что, что устали? А кто не уставал…
Собачий лай
Почетное второе место внезапно получает милый лабрадор из соседней квартиры, который каждый день бурно провожает и встречает хозяина с работы. Совсем недавно мама и папа умилялись преданности и любви этого хвостатого к вашему соседу. Теперь они точно посмотрят на этого дружочка по-другому.
Дверной звонок и домофон
Курьеры, соседи, случайны люди, которые почему-то решили позвонить именно сейчас в квартиру… Кажется, этих людей подослали прямо из преисподней, чтобы разбудить ребенка, когда он проспал всего 10 минут.
Сейчас это особенно актуально, ведь пандемия все еще не закончилась.
Фантомные крики младенца
Звучит странно, но родители младенцев точно поймут, о чем мы. У мам малышей очень чуткий сон. Они буквально могут спать с открытыми глазами и реагировать на любой сигнал от ребенка.
Мамы так привыкают постоянно слышать плач малыша, что прислушиваются к тишине даже когда малыша забрала на прогулку няня или ребенка отвезли на выходной к бабушке…
Дурацкие вопросы
Пятерку лидеров замыкает такое явление, как дурацкие вопросы от окружения. Почему он не плачет? А что он умеет, покажешь? Вы уже думали о выборе садика? А что вам больше нравится: кубики Зайцева или методика Эльконина-Давыдова?
Почему-то многие считают, что родители, готовясь к появлению малыша, как минимум окончили педагогические курсы, или курсы медсестер, или все и сразу, раз они ждут, что вы знаете ответы на все эти вопросы…
Запор у ребенка
В первые месяцы после рождения крохи в телефонах родителей можно найти много необычного контента, в том числе фото детских какашек. Кто бы мог подумать, что это станет одной из главных проблем, которая будет беспокоить маму и папу едва ли не больше, чем все остальное — как часто какает малыш. Запоры у младенцев = плаксивые младенцы. Плаксивые младенцы = раздражительные мамы. А если мама недовольна и раздражена, то… правильно: плохо всем!
Холодный чай/кофе
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о холодном кофе который вечер. Знакомая ситуация или еще нет?
Иногда маме удается попить утренний кофе, который был сделан для того, чтобы подарить бодрость на целый день, только вечером. Утренний кофе - это не просто часть завтрака, это ритуал, который так нужен маме, чтобы привести мысли в порядок, побыть с собой пару минут и настроиться на хороший лад. По возможности, лучше попросить кого-то из родственников буквально на 10 минут брать малыша на себя, пока мама “медитирует” с чашечкой горячего и ароматного напитка.