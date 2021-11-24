В Швеции избрали первую женщину — премьер-министра в истории страны

54-летняя Магдалена Андерссон была утверждена парламентом Швеции, заменив на этом посту Стефана Левена. По шведским законам, для избрания на пост премьера нужно, чтобы большинство членов парламента не голосовали против.

Против избрания лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалены Андерссон выступило менее половины депутатов - 174 человека. 117 депутатов ее поддержали, еще 57 воздержались, что принесло ей победу с минимальным отрывом.

После оглашения результатов лидеру социал-демократов устроили овацию в стенах риксдага.

Ее избрание главой правительства меньшинства последовало за соглашением Социал-демократической рабочей партии с оппозиционной партией левых в обмен на более высокие пенсии для шведов. Андерссон также заручилась поддержкой партнера по коалиции, партии зеленых, и центристской партии.

Однако ей предстоит нелегкая работа на посту премьера. Правые оппозиционные партии предупредили, что отклонят правительственный бюджет. То же самое сказала и центристская партия, которая хоть и поддержала избрание Андерссон, но уже заявила, что не поддержит финансовые предложения правительства, так как они слишком левые.

Кто такая Магдалена Андерссон?

По профессии Андерссон экономист. Она закончила Стокгольмскую школу экономики, где в 1992 году получила степень бакалавра науки в области делового администрирования и экономики. В 1995 году она продолжила свою обучение в Гарвардском университете.

Бывшая чемпионка по плаванию среди юниоров из университетского города Упсала, она начала свою политическую карьеру в 1996 году в качестве политического советника премьер-министра Йорана Перссона.

В 2014 году Андерссон стала министром финансов Швеции. До нее женщин на этом посту также не было.

Почему в Швеции до сих пор не было женщин во главе страны?

Мадди Сэведж, корреспондент Би-би-си в Стокгольме: