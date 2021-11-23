Мужчина женился на любви всей жизни и умер через 19 дней

В марте у 38-летнего Саймона Стивенса диагностировали перитонеальную мезотелиому — редкую раковую опухоль, которая образуется в оболочке брюшной полости в результате воздействия асбеста на организм.

После постановки диагноза пациента поместили в хоспис, где за ним ухаживали врачи и медсестры. Помимо этого, с умирающим британцем рядом постоянно находилась его возлюбленная Линн Мейл, с которой он начал встречаться 14 с половиной лет назад.

Осознавая близость смерти Стивенса, пара решила сыграть свадьбу прямо в хосписе. Праздник был запланирован на 28 октября, но из-за стремительно ухудшающегося самочувствия мужчины торжество перенесли на два дня раньше. На свадьбу позвали родственников и три борзых собаки, которых жених и невеста забрали из приюта.

JLR worker battling cancer marries wife in poignant hospice ceremonyhttps://t.co/9oREiYHPF7 — Birmingham Live (@birmingham_live) November 12, 2021

Поскольку Стивенс и Мейл были постоянными волонтерами приюта для животных, незадолго до смерти британец попросил создать от его имени страницу сбора средств на нужды приюта на краудфандинговой платформе. 14 ноября мужчина скончался, но его дело продолжает жить — на момент написания новости было собрано 12 из 500 тысяч фунтов стерлингов (14 000 евро из почти 600).