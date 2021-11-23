Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда

Речь идет о колье World’s Fair с 578 бриллиантами общим весом 180 карат. Помимо этого, изделие украшает камень под названием “Имперский” весом 80 карат. Отмечается, что стоимость аксессуара оценивается от 20 до 30 миллионов долларов (от 18 до 27 миллионов евро). При этом представители марки не озвучили реальную цену колье, которое доступно к покупке.

Tiffany & Co начал создавать украшение в январе, когда приобрел центральный бриллиант овальной огранки, который был добыт в Ботсване. Камень стал крупнейшим из когда-либо купленных брендом на продажу. Известно, что он был огранен и отполирован в Израиле, после чего отправлен в мастерскую Tiffany в Нью-Йорке.

По информации издания, на данный момент колье является самым дорогим изделием в истории компании после знаменитого желтого бриллианта Tiffany Diamond весом 128,54 карата. Отмечается, что бриллиант “Имперский” можно извлечь из колье и установить на кольцо. Покупатель World’s Fair получит его пожизненное обслуживание.



