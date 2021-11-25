Почему может болеть голова? Поможет ли холодный компресс? Объясняет фармацевт из Эстонии

По словам фармацевта, нельзя со 100-процентной утверждать, что боль в конкретном месте указывает на определенный тип головной боли, но это хороший указатель для поиска причины головной боли. “Например, мигрень бывает только с одной стороны головы. Головная боль, вызванная гайморитом, дает болевые ощущения по большей части вокруг скул и носа. Головные боли, вызванные высоким кровяным давлением, вызывают ощущение сдавления головы с обеих сторон. Головные боли напряжения характеризуются помимо просто головной боли еще и болевыми ощущениями в затылке”, — перечисляет Баар характерные боли и их местонахождения по возбудителям головной боли. “Кроме того, информация о местонахождении головной боли также очень важна для фармацевта или врача, потому что с помощью этой информации можно найти лучшее лечение или облегчение боли и, если возможно, предотвратить появление этой боли в будущем”, — подчеркивает фармацевт.

Аптекарь признает, что обычному человеку непросто понять, какой у него тип головной боли. “Для постановки диагноза необходимо учитывать различные факторы: возникающие при головной боли симптомы, силу боли, время возникновения головной боли, функционирование других неврологических функций и возраст пациента”, — перечисляет Баар аспекты, влияющий на диагностику головной боли. “Самый простой способ определить тип головной боли для человека — это оценить то, возникла ли она впервые и проявляется редко, или же головная боль присутствует в течение длительного времени, и, возможно, опыт позволяет выявить повторяющиеся закономерности, на основании которых можно предположить, по какой причине и когда начинается головная боль”, — рассказывает фармацевт.

По словам фармацевта аптеки Benu Лаури Баара, научные исследования выявили около 150 различных типов головных болей, но в целом их делят на первичные и вторичные. “Первичные болевые состояния — это те, при которых головная боль является основным симптомом — например мигрень или головная боль напряженного типа, а вторичными — те, при которых головная боль связана с другим заболеванием, например, головная боль из-за гайморита, обезвоживания, высокого кровяного давления или же головная боль может последовать за панической атакой”, — приводит Баар примеры.

Головные боли могут иметь 150 различных причин

По словам фармацевта, головные боли могут возникать по самым разным причинам — от непосредственной травмы головы до неврологических проблем. “Если исследования выявили около 150 различных типов головных болей, то можно сказать, что существует столько же, если не больше, различных причин головных болей”, — говорит Баар, добавляя, что легкие головные боли часто вызваны обезвоживанием, напряжением мышц в плечевом поясе или простудой.

От головной боли может помочь холодный компресс и отдых

На вопрос, как смягчить головную боль, фармацевт отвечает одним словом — отдых. “Самый простой способ облегчить головную боль — это отдохнуть, также можно приложить что-нибудь холодное к месту боли — например, мокрое полотенце или упаковку чего-то холодного, при этом важно пить больше жидкости. Также хорошо делать различные упражнения на растяжку шеи”, — приводит примеры Баар примеры простых техник, которые можно сразу же применять при возникновении боли.

“Если на отдых и на все вышеперечисленное нет времени, и абсолютно необходимо продолжать какие-то дела, то можно также использовать лекарства. Чтобы выбрать правильное лекарство, было бы хорошо знать, что вызывает головную боль. Лекарства, отпускаемые без рецепта, могут использоваться для смягчения легких головных болей, и при покупки таких препаратов стоит сообщить фармацевту, если вы принимаете какое-то рецептурное лекарство, потому что тогда вы исключите риск нежелательного взаимодействия лекарственных средств”, — говорит Баар.

“При головных болях, вызванных напряжением в мышцах плечевого пояса, можно применять содержащие лекарственные вещества или лечебные травы гели и мази, которые обладают, например, обезболивающим и противовоспалительным или согревающим и улучшающим кровообращение эффектами”, — советует Баар, добавляя, что для охлаждения можно использовать многоразовый гелевый элемент, который подойдет как для холодного, так и горячего компресса.