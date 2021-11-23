“Дипломат, который может подоить корову”. Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?

“Я — одна из вас”

“Глупая блондинка с огромным бюстом”, — писали о Колинде Грабар-Китарович хорватские либеральные СМИ, когда во время избирательной кампании 2015 года она заговорила о патриотизме, семейных и христианских ценностях. Через некоторое время она победила на выборах, набрав во втором туре 50,42 процента голосов избирателей. Новому президенту на тот момент было 46 лет.



Вначале многие отнеслись к женщине во главе государства с предубеждением. Однако она быстро завоевала сердца хорватов: «Я — одна из вас, я буду вашим голосом», — заверила Колинда. Свое обещание она сдержала



Многие жители страны убедились, что блондинка с карими глазами и красивой улыбкой стала поистине народным президентом: в ней не было закрытости, холодности или камерности. Некоторые и вовсе считали, что у политика не бывает плохого настроения, поскольку она все время смеется. Колинда ходила в пиццерию Basta в центре Загреба, покупала продукты на рынке, спокойно ездила в общественном транспорте или на минивэне без мигалок.

Бывший президент и по сей день может спокойно подойти к туристам, запросто сфотографироваться с горожанами. Она любит походы в горы и активно занимается спортом, в свободное время смотрит фильмы с детьми и мужем, а едят они при этом попкорн, приготовленный в микроволновке. Грабар-Китарович признается, что в ее плейлисте есть несколько песен, которые ее вдохновляют: Bitch (“Стерва”) в исполнении Мередит Брукс и хорватская песня Эмины Арапович Vucica (“Волчица”).

Даже недоброжелатели признают: Колинда всегда выглядит стильно. Она самостоятельно покупает одежду и признается, что может позволить себе наряды самых дорогих модных домов. При этом политик не любит спускать на них крупные суммы, поскольку помнит о том, что родилась в небогатой семье. “Считаю, что деньги, заработанные своим трудом, приносят больше удовлетворения, чем выигрыш в лотерею”, — обычно говорит она.